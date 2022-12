Anna Heiser meldet sich nach schwieriger Geburt bei Fans: “Freuen uns auf Zuhause”

Das Traumpaar aus Namibia wurde zum zweiten Mal Eltern, auch wenn der Weg dahin nicht ganz reibungslos lief. © Screenshot/TVNOW

Namibia – Anna Heiser (32) brachte am 24. November die kleine Marikka zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Mann Gerald Heiser (37) hat die Bäuerin einige nervenzerreibende Tage hinter sich. Die Schwangerschaft war ein Auf und Ab und zu früh eingetretene Wehen sorgten bereits vor wenigen Wochen für Unruhe im Hause Heiser. Anna schien kaum Zeit zum Relaxen zu bekommen, denn statt wie geplant im Dezember, erblickte Baby Marikka schon im November das Licht der Welt.

Mittlerweile wurde Anna wieder aus dem Krankenhaus entlassen und ist mit ihrer kleinen Familie wieder vereint. Auf Instagram teilt sie mit ihren Fans nun, dass sie nach zwei Wochen die Klinik in Windhoek verlassen darf. Sie erzählt ihren Followern in ihrer Story: “Es war eine Achterbahn der Gefühle – Angst, Vorfreude, Unsicherheit, Sorgen und unendliche Liebe – alles war dabei!”

Geburt von Frühchen – Anna Heiser liegt 48 Stunden in den Wehen

Ganze 5 Wochen zu früh kam das Mädchen der ‚Bauer sucht Frau‘-Stars zur Welt und als sei das nicht schon genug, machte es die Kleine ihrer Mama nicht einfach: 48 Stunden musste sich die 32-Jährige durch ihre Wehen kämpfen. Umso mehr freut sie sich nun, endlich alles überwunden zu haben und sagt auf Instagram: “Wir haben jetzt alle Startschwierigkeiten überstanden und freuen uns auf die Kennenlernzeit zu Hause.”

Umso mehr kann sich die kleine Familie also nun auf Gemeinsamkeit freuen, denn die gebürtige Polin eröffnet auf ihrem Profil: “Bis Februar werden wir uns nur selten melden. Wir hoffen ihr versteht es.” Die Follower von Anna und Gerald finden, dass die Social-Media-Pause eine tolle Idee ist und gönnen es den beiden sichtlich. Verschiedene User drücken ihren Support in den Kommentaren aus und finden, dass nach all den Turbulenzen eine Auszeit selbstverständlich ist, denn Familie ist schließlich das Wichtigste.