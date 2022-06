„Richtig fies“: Anna Heiser regt sich über Hater im Netz auf - sie raten ihr keine weiteren Kinder zu kriegen

Von: Alica Plate

Anna Heiser über fiesen Kommentar bei Instagram entsetzt © Screenshot/Instagram/anna_m._heiser

Nachdem Anna Heiser öffentlich zugibt, sich als Mama regelmäßig Auszeiten zu nehmen, hagelt es Kritik von ihren Fans. Eine rät der ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Kandidatin sogar, keine weiteren Kinder mehr in die Welt zu setzen. Zu viel für den TV-Star.

Namibia - Söhnchen Leon ist der ganze Stolz von Anna und Gerald Heiser. Doch der Sohnemann soll nicht das einzige Kind des „Bauer sucht Frau“-Paares bleiben. Denn die beiden TV-Stars scheinen sich weiteren Nachwuchs vorstellen zu können und das, obwohl ihr eine Followerin nun genau davon abrät.

Anna Heiser wird immer wieder mit fiesen Nachrichten auf Instagram konfrontiert

Hass im Netz ist ein weitverbreitetes Thema - auch Anna Heiser muss sich immer wieder mit unschönen Nachrichten auf Instagram auseinandersetzen. Unter ihrem aktuellen Post tummeln sich erneut ungefragte Meinungen ihrer Follower. Doch die hübsche Blondine machte ihren Fans diesbezüglich nun eine klare Ansage.

Auf Instagram teilte Anna Heiser, die ihren Mann in der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben lernte, kürzlich ein Video von dem RTL-Special, indem sich Inka Bause erkundigt, wie es den Familien in Namibia geht. Bereits am Pfingstmontag war das Special im TV zu sehen, dabei gibt die 31-Jährige offen zu, als Mama manchmal überfordert zu sein, weshalb sie sich ab und zu mal eine Pause vom stressigen Alltag gönnt. Eine Aussage, die nun von etlichen Followern extrem kritisiert wird, wie Anna innerhalb ihrer Instagramstory zu verstehen gibt.

„Richtig fies“: Anna Heiser regt sich über Hater im Netz auf - sie raten ihr keine weiteren Kinder zu kriegen

„Hallo, ich lese gerade die Kommentare unter meinem letzten Post. Ich könnte mich so aufregen, manche von denen sind richtig fies, vor allem, was die Aussage betrifft, dass wir es lieber bei einem Kind lassen sollen, weil ich mir ja so viele Auszeiten nehmen würde“, macht Anna Heiser ihrem Unmut über den gemeinen Kommentar in ihrer Story vom 07. Juni Luft. Doch sich darüber aufzuregen, kommt für die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin nicht mehr infrage: „Aber wisst ihr was, ich mach’s nicht. Ich werde mich nicht aufregen, denn meine Energie und meine Zeit sind mir dafür einfach zu schade“, so Anna.

Ihre Zeit und Energie braucht der TV-Star definitiv für andere Dinge. Immerhin müssen Anna und Gerald Heiser ihren Sohn satte 200 Kilometer zum nächsten Kindergarten fahren, weshalb das „Bauer sucht Frau“-Paar regelmäßig im Stress ist. Verwendete Quellen: Instagram.com/anna_m._heiser