„Bin so stolz“: Anna-Maria Ferchichis Drillinge lernen alle am selben Tag krabbeln

Anna-Maria Ferchichis Drillinge fangen alle am selben Tag an, zu krabbeln. © Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi hat mit ihren Drillingen alle Hände voll zu tun. Zuletzt begannen die drei Mädchen sogar gleichzeitig mit dem Krabbeln.

Dubai – Was für eine Aufregung bei den Ferchichis! Nachdem Bushido (44) und seine Ehefrau Anna-Maria (41) Ende 2021 Eltern von Drillingen wurden, ist bei der Familie zuhause ordentlich was los. Acht Kinder ziehen die Ehepartner gemeinsam groß, wobei selbstverständlich gerade die drei Kleinsten besonders viel Aufmerksamkeit benötigen. Und seit kurzem müssen Anna-Maria Ferchichi und Bushido ein noch genaueres Auge auf ihre Mädchen haben. Denn die Drillinge können jetzt endlich krabbeln!

Wie die stolze Mutter auf ihrem offiziellen Instagram-Account mitteilte, wurden Leonora, Naima und Amaya sogar alle drei am selben Tag mobil. In einer Story veröffentlichte Anna-Maria Ferchichi ein Video, das zwei der drei Mädchen beim Erkunden der Familienwohnung in Dubai zeigt. Dazu schrieb die achtfache Mutter: „Ich fasse es nicht, alle drei an einem Tag krabbeln gelernt!“

Anna-Maria Ferchichi ist mächtig stolz auf die Entwicklung ihrer Drillinge

Dass die drei Kleinen heute so fröhlich unterwegs sind, war lange Zeit keine sichere Sache. Denn bereits vor der Geburt der Babys berichteten Anna-Maria Ferchichi und Bushido, dass die Schwangerschaft nicht ohne Komplikationen verlief. Gerade Amaya galt als Sorgenkind und zeitweise war nicht klar, ob das Mädchen gesund das Licht der Welt erblicken wird. Umso glücklicher sind die Eltern der Drillinge jetzt über die Entwicklung ihres Nachwuchses.

„Ich fasse es nicht“, ist Anna-Maria Ferchichi im Hintergrund ihrer Instagram-Story zu hören, „Naima krabbelt auch seit heute und Leonora auch. Alle drei an einem Tag gekrabbelt. Ich fasse es nicht! Auf Tour, endlich! Ich bin so stolz.“ Kurz vor Weihnachten kann sich die gesamte Familie also über einen wichtigen Meilenstein im Leben der Nesthäkchen freuen. Doch was Bushido und Anna-Maria sicherlich auch wissen: Jetzt, wo die Mädels mobil sind, wird es erst richtig anstrengend!