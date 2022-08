Anna-Maria Ferchichi und Bushido leben seit heute in Dubai - mit sieben Kindern

Teilen

Anna-Maria Ferchichi zieht mit Ehemann Bushido und ihren seiben Kindern nach Dubai © Instagram/anna_maria_ferchichi_

Immer mehr Promis zieht es in das Wüstenemirat – nun reihen sich auch Anna-Maria Ferchichi und Bushido in die Liste der Dubai-Auswanderer ein.

Bushido (43) und Anna-Maria Ferchichi (40) haben Deutschland den Rücken gekehrt! Der Rapper und seine Ehefrau sind mitsamt ihrer sieben Kinder nach Dubai ausgewandert, wo sie sich ein neues Leben aufbauen wollen. Keine Frage, dass der Umzug mit einer so großen Familie kein leichtes Unterfangen war.

In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin Einblicke in die Reise in den Wüstenstaat. Darin ist unter anderem zu sehen, wie ihre älteren Kinder am Flughafen die Kinderwägen mit den Drillingen Leonora, Naima und Amaya schieben. Weitere Aufnahmen zeigen die Großfamilie an Bord des Flugzeugs und wie Anna-Maria und Bushido für ihre Bande sorgen. Die kleine Amaya hat sich rotzfrech die Kopfhörer ihrer Mama aufgesetzt und scheint großen Gefallen daran gefunden zu haben.

In einem kurzen Video erzählt das Model, wie beschwerlich es war, das ganze Hab und Gut der XXL-Familie zum Flughafen zu bringen. „Wir hatten 31 Gepäckstücke, drei verschiedene Kinderwägen und drei Maxi-Cosis. Ich muss sagen, das Gepäck war das schlimmste an allem“, schildert sie. Ihr Nachwuchs dagegen habe sich absolut vorbildlich verhalten. „Die Kinder waren tipptopp“, lobt Anna-Maria ihre Rasselbande.

Anna-Maria Ferchichi: „Ich war noch nie so am Ende“

Nach der strapaziösen Reise sei sie total fertig gewesen. „Wir waren in der Nacht erst um 2.30 Uhr im Bett. Ich war noch nie so am Ende!“, gesteht die Schwester von Sarah Connor (42). Zugleich betont Anna-Maria erneut, wie brav ihre kleinen Schätze waren: „Alle Kinder haben es so toll gemacht!“

Wie die Bild-Zeitung berichtet, mieten sich die Ferchichis erst einmal ein Haus in Dubai, bevor sie in eine eigene Immobilie investieren. Eigentlich hatten Bushido und Anna-Maria Ferchichi schon viel früher in das Emirat umziehen wollen. Bereits Anfang August 2021 mieteten sie dort ein Haus, kehrten aber zurück nach Deutschland, als Anna-Maria Komplikationen bei ihrer Drillingsschwangerschaft erlebte.

In Dubai wird sich das Paar jedenfalls viel sicherer fühlen, denn Bushido steht seit zwei Jahren im Prozess gegen seinen einstigen Freund und Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker als Kronzeuge vor Gericht. Der Rapper und seine Frau bekommen sogar unter Polizeischutz, nachdem sie von dem Familienclan bedroht wurden.