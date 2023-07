Wegen Herzwert: Schwangere Anna-Maria Ferchichi muss zum Arzt

Ihre Schwangerschaft kam überraschend und noch sind sich Anna-Maria und Bushido nicht sicher, ob es gut gehen wird. Jetzt musste sie erneut zum Arzt.

Niedersachsen – Anna-Maria Ferchichi (41) und Bushido (44) haben bereits acht Kinder, von denen sieben gemeinsame sind. Jetzt kam die überraschende Nachricht: Anna-Maria ist schon wieder schwanger. Allerdings wird diese Schwangerschaft von einigen Sorgen begleitet, denn Anna-Marias Blutwerte scheinen nicht ganz in Ordnung zu sein.

Erneute Schwangerschaft schockierte Anna-Maria und Bushido

Anna-Maria Ferchichi hat bereits den 20-jährigen Sohn Monty aus einer früheren Beziehung und bekam dann gemeinsam mit Bushido noch Tochter Aaliyah (10), die Zwillinge Laila (10) und Djibrail (10), Sohn Issa (8) und im November 2021 die Drillinge Leonora, Naima und Amaya. Ende Juni verkündete das Paar dann offiziell auf Instagram, dass es erneut Nachwuchs erwarte, allerdings nicht ohne Komplikationen.

„Es ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ein Hämatom direkt dort dran, deswegen blute ich seit Tagen auch ganz leicht. Sieht nicht so stabil aus“, erklärte Anna-Maria auf Instagram. Auch ihr HCG-Wert war zu dem Zeitpunkt sehr gering, sodass sie nicht sicher war, ob das Baby bleiben würde.

Noch mal Mehrlinge? HCG-Wert plötzlich sehr hoch – Anna-Maria Ferchichi muss zum Arzt

Die Befürchtung, dass die Schwangerschaft instabil sein könnte, schlägt jetzt langsam in eine andere Ahnung um. Nach einem Besuch beim Arzt berichtete Anna-Maria Ferchichi jetzt auf Instagram: „Der Arzt hat angerufen. Ich habe einen HCG-Wert von 1400. Ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß man nicht“, erklärte die Schwester von Sarah Connor (43). „Man braucht einen zweiten Wert. Das heißt, ich geh‘ morgen nochmal zur Blutabnahme und bin nicht schlauer als vorher.“

Auf Instagram klärt Anna-Maria Ferchichi über ihre Schwangerschaft auf, gewährt ihren Followern immer wieder Einblicke – die sind teils Grund zur Sorge © Screenshot/Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Der HCG-Wert kommt vom humanen Choriongonadotropin, ein Hormon, das der Körper am Anfang der Schwangerschaft bildet, damit die Frau auch schwanger bleibt. Dieses Hormon ist es auch, auf das Schwangerschaftstest reagieren. Ein so hoher HCG-Wert, wie Anna-Maria ihn hat, tritt im Durchschnitt in der fünften oder sechsten Schwangerschaftswoche auf. In Dubai wohnen Bushido und Anna-Maria übrigens in einem regelrechten Palast. Verwendete Quelle: Instagram