„Unfassbar stolz“: Anna-Maria Ferchichi zeigt nach Drillingsgeburt ihren fitten After-Baby-Body

Von: Stella Rüggeberg

Anna Maria Ferchichi ist „unfassbar stolz“ auf ihren Körper - Nur wenige Monate nach Drillingsgeburt zeigt sich die Siebenfachmama völlig erschlankt © Anna Maria Ferchichi / Instagram & picture alliance/dpa/Bushido | -

Nur drei Monate nach der Geburt ihrer Drillingsmädchen ist von Anna Maria Ferchichis dicken Schwangerschaftsbauch nichts mehr zu sehen. Auf Instagram teilt die Frau von Bushido nun ein Bild ihres After-Baby-Bodys.

Vor wenigen Monaten hießen Anna Maria Ferchichi (40) und Rapper Bushido (43) ihre Drillinge willkommen. Doch von dem großen Schwangerschaftsbauch ist nichts mehr zu sehen. In ihrer Instagramstory begeistert die Schwester von Sarah Connor (41) nun mit einem Bild ihres After-Baby-Bodys.

Am 11. November 2021 kamen ihre Drillingsmädchen zur Welt. Schob sie vor drei Monaten noch eine riesige Babykugel vor sich her, so ist davon nun nichts mehr zu erkennen. Auch die 40-Jährige ist von ihrem Körper absolut begeistert und gibt zu, dass sie sehr stolz auf das ist, was ihr Body während der Schwangerschaft geleistet hat, wie extratipp.com berichtet.

Anna Maria Ferchichi ist „unfassbar stolz“ auf ihren Körper

Seitlich steht die Frau von Deutschrapper-Ikone Bushido vor einem Spiegel. Ihre pinke Jogginghose hat sie dabei unter den Bauch gezogen und ihr T-Shirt ein Stück nach oben, damit ihr Bäuchlein auch gut zu sehen ist. ‚Bäuchlein‘ ist an dieser Stelle aber schon fast etwas übertrieben. Zu sehen ist nämlich nur ein flacher Bauch. Auch die 40-Jährige ist von ihrem After-Baby-Body völlig erstaunt. Zu dem Bild in ihrer Instagramstory schreibt sie: „Ich war so ungeduldig mit meinem eigenen Körper nach dieser Geburt – und doch hat er mich mal wieder überrascht und unfassbar stolz gemacht“.

„Mein Körper hat Unglaubliches geleistet. Ich hätte nie gedacht, dass er ohne große Schäden diese drei Kinder zur Welt bringt“, so Anna Maria weiter auf Instagram. Stolz kann die Siebenfachmama auf jeden Fall sein. Ihr After-Baby-Body kann sich definitiv sehen lassen. Mit ihrem kleinen Nachwuchs haben Anna Maria Ferchichi und Bushido bestimmt nun alle Hände voll zu tun.