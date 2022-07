Weil ihre Babys mit Plastiktüten spielen: Anna-Maria Ferchichi im Netz stark kritisiert

Anna-Maria Ferchichi stellt sich dem Shitstorm im Netz © Instagram: anna_maria_ferchichi

Eigentlich wollte Anna-Maria Ferchichi nur ein niedliches Highlight aus ihrem Familienalltag teilen. Doch auf ihr Instagram-Video folgte ein Shitstorm.

Im November wurden Anna-Maria Ferchichi (40) und ihr Ehemann Bushido (43) Eltern von Drillingen. Seitdem hat die Influencerin alle Hände voll zu tun – immerhin muss sie sich nun um acht Kinder kümmern! Auf Instagram gibt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren hektischen Mama-Alltag. Vor allem ihr süßes Baby-Trio bestehend aus Leonora, Naima und Amaya steht dabei im Mittelpunkt.

In ihrer Story teilte Anna-Maria nun ein kurzes Video ihrer Drillinge, die sie beim Spielen auf einer Decke zeigt. „Das neue Lieblings-Spielzeug seit ein paar Tagen: Tüten! Wozu braucht man Spielzeug?!“, schrieb die stolze Mama daneben. Tatsächlich beschäftigen sich die Drillinge in dem Clip fröhlich mit ganz normalen Plastiktüten. „Alles, was raschelt, ist total in gerade“, fügte Anna-Maria hinzu.

Allerdings kam ihre Story nicht bei allen Fans gut an. Auf Instagram folgen der brünetten Schönheit rund 439.000 User – und einige davon übten scharfe Kritik an Anna-Maria. Der Grund dafür: Die Nutzer finden es nicht gut, dass die Drillinge mit Plastiktüten spielen dürfen. Diese können für Babys zur Erstickungsgefahr werden, wenn sie über den Kopf gezogen werden.

Anna-Maria Ferchichi: „Natürlich sind sie nicht eine Sekunde alleine“

Dass sie die belehrenden Kommentare reichlich satt hat, machte die Schwester von Sarah Connor (42) wenig später mit einem Statement klar. „Liebe Supermamis! Warum wusste ich schon, während ich die Story poste, es geht wieder los“, ärgerte sich Anna-Maria. Sie habe ihre Babys keinen Moment aus den Augen gelassen, während diese mit den Plastiktüten spielten. „Natürlich sind sie nicht eine Sekunde alleine, wenn sie Tüten zum Rascheln in der Hand haben“, betonte sie.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Influencerin anhören muss, was sie bei der Erziehung ihres Nachwuchses falsch macht. Umso genervter reagierte sie nun auf den erneuten Shitstorm. „Ich frag mich immer, wie unsere Generation früher groß geworden ist“, meinte sie. Neben den Drillingen ziehen Bushido und Anna-Maria Ferchichi außerdem Tochter Aaliyah (10), die neunjährigen Zwillinge Laila und Djibrail sowie Sohn Issa (7) zusammen groß. Aus einer früheren Beziehung hat das Model den 20-jährigen Sohn Montry.