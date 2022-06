41 Grad Fieber: Anna-Maria Ferchichi sorgt sich um ihr kleines Mädchen

Teilen

Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Töchtern scheint es nicht gutzugehen © Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Der Alptraum einer jeden Mutter! Anna-Maria Ferchichi hat gleich mehrere kranke Kids zuhause. Fieber und Schnupfen bereiten ihr schlaflose Nächte.

Kleinmachnow – Anna-Maria Ferchichi (40) ist eine echte Powerfrau! Die Gattin von Rapper Bushido (43) zieht mit dem Musiker sieben Kinder groß. Bei so einem großen Haushalt ist es nicht verwunderlich, dass oftmals gleich mehrere Kinder gleichzeitig krank sind. Und so ist es auch dieses Mal gekommen. Nachdem Anna-Maria erst vor kurzem über Social Media bekannt machte, dass ihr Sohn Djibrail aufgrund seines chronischen PFAPA-Syndroms aktuell wieder Medikamente einnehmen müsse, hat es jetzt offenbar die kleinen Drillinge erwischt.

Die drei kleinen Mädchen bereiteten ihren Eltern bereits während der Schwangerschaft Sorgen. Lange war nicht klar, ob alle Babys gesund zur Welt kommen werden. Schlussendlich konnten Anna-Maria und Bushido nach der Geburt jedoch aufatmen und ihre Mädchen in die Arme schließen. Doch natürlich ist die Sorge um die Kleinen groß, wenn die Sommergrippe im Umlauf ist. „Amaya und Naima haben leider auch hohes Fieber und spucken. Naima hatte die ganze Nacht fast 41 Grad Fieber“, erzählt die siebenfache Mutter über ihre zwei schwächsten Patientinnen.

Anna-Maria Ferchichi tut alles, damit die kleine Naima möglichst schnell wieder fit ist

Insbesondere Naima brauchte dementsprechend die volle Aufmerksamkeit ihrer Mama. Und Anna-Maria Ferchichi ließ sich das nicht zweimal sagen: Als fürsorgliche Mutter blieb sie ganze Nacht über wach und versorgte ihre Kleine mit allem Nötigen. „Ich habe ihr bis 4 Uhr Wadenwickel gemacht, damit ging es wenigstens runter auf 39 Grad. Bei Amaya kam noch spucken dazu“, erzählt die Schwester von Popstar Sarah Connor (42) auf Instagram weiter.

Dass neben den kranken Babys Naima und Amaya noch fünf andere Kids zuhause herumtoben, vergessen viele Instagram-Follower sicherlich bei der Berichterstattung. Doch Anna-Maria Ferchichi hat noch mehr zu erzählen: „Issa ist ja wie bekannt unser kleiner Wirbelwind und es vergeht kein Tag, an dem er sich nicht irgendwie wehtut.“ Ein Wunder, was diese Powerfrau so alles schafft!