Kinder nutzen Gutmütigkeit von Anna-Maria Ferchichi aus

Dubai – Anna-Maria Ferchichi (41) hat zuhause immer alle Hände voll zu tun. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido (44) zieht die Influencerin acht Kinder groß, wobei ihr Ältester aus einer früheren Beziehung stammt. Vor einer Weile hat die Großfamilie ihren Lebensmittelpunkt in die Millionenmetropole Dubai verlegt, um der Vergangenheit des Rappers in Deutschland zu entfliehen. Seitdem berichtet Anna-Maria regelmäßig auf Social Media vom täglichen Trubel im Hause Ferchichi.

Derzeit hat die achtfache Mutter damit zu kämpfen, dass gleich mehrere ihrer Kids gleichzeitig krank geworden sind. Doch wie sie in einer aktuellen Instagram-Story berichtet, scheint sich Anna-Maria nicht ganz im Klaren darüber zu sein, welchem ihrer Kinder es tatsächlich schlecht geht und wer sein Unwohlsein eigentlich nur vortäuscht. Scheinbar versuchen nämlich einige Mitglieder des Ferchichi-Haushalts, ihre Mama eiskalt an der Nase herumzuführen.

Anna-Maria Ferchichi will herausfinden, welches ihrer Kindheit seine Krankheit vortäuscht

In einer Story auf ihrem offiziellen Instagram-Account berichtet Anna-Maria Ferchichi, dass sie in einer Apotheke Medikamente für ihre kranken Kids besorgt hat. Unter anderem leidet eine ihrer Töchter an einem Ausschlag an der Lippe, der mit einem Gel behandelt werden muss. Doch auch andere kleine Ferchichis klagen offenbar über Unwohlsein. Nicht allen kauft Anna-Maria ihre Krankheit jedoch ab. „Und jetzt kommt das Schwierige: Wer ist wirklich krank und wer macht mehr draus?“ wundert sich die 41-Jährige in ihrer Story.

Sie erklärt weiter: „Kennt ihr das bei vielen Kindern? Ich bin mir dann immer total unsicher, wer meine Gutmütigkeit ausnutzt und wer auch einfach zuhause bleiben möchte, weil sie wissen, dass die Geschwister zuhause bleiben. Da bin ich jetzt noch ein bisschen am Überlegen“, teilt Anna-Maria Ferchichi ihren Followern mit. Ob sie herausfinden wird, welches ihrer Kinder eigentlich nur die Schule schwänzen will?