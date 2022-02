Anna-Maria Ferchichi macht sich Sorgen um Drillinge

Von: Stella Rüggeberg

Anna-Maria Ferchichis Drillinge haben Bauchschmerzen - Frau von Bushido in großer Sorge © Instagram / anna_maria_ferchichi

Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben derzeit alle Hände voll zu tun. Ihre Drillingsmädchen haben seit Tagen schlimme Bauchschmerzen. Die Siebenfachmutter macht sich deshalb große Sorgen um ihre Babys.

Berlin - Seit einigen Monaten halten die Drillingsmädchen Anna Maria Ferchichi (40) und Rapper Bushido (43) ganz schön auf Trab. Am 11. November 2021 hieß das Paar ihren süßen Nachwuchs willkommen. Nun meldet sich die 40-Jährige jedoch mit traurigen Nachrichten bei ihren Fans. Ihre Drillinge haben schlimme Bauchschmerzen, wie tz.de berichtet.

Anna-Maria Ferchichis Drillinge haben erneut starke Bauchschmerzen

In ihren Instagramstories gibt Anna-Maria Ferchichi regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Siebenfachmutter. In ihrer jüngsten Story teilt die 40-Jährige ihre Sorgen mit ihren Fans. Seit Tagen kämpfen die Drillingsmädchen mit starken Bauchschmerzen. „Die Kleinen haben seit Tagen wieder so schlimme Bauchschmerzen“, gibt Anna-Maria Ferchichi bekannt.

Zum Glück ist die Schwester von Sarah Connor (41) nicht ganz auf sich allein gestellt. Im Haus gibt es genug helfende Hände, die ihr zur Seite stehen: „Ich bin so froh, dass wir so ein großer Haushalt sind, mit genügend Händen, denn jedes Baby braucht dann Körpernähe“, freut sich Anna-Maria Ferchichi auf Instagram.

Anna-Maria Ferchichi ist „unglaublich stolz“ auf ihren Körper

Während der Schwangerschaft hatte Anna-Maria Ferchichi mächtig zu kämpfen. Doch von ihrem dicken Bauch ist schon wenige Monate nach der Geburt nichts mehr zu sehen. Auf Instagram zeigt die Frau von Bushido ihren After-Baby-Body.

