„Wirklich umgehauen“: Anna-Maria Ferchichi plötzlich im Rollstuhl - Bushido kümmert sich um Kinder

Anna-Maria Ferchichi hat als Mama von acht Kindern immer den Überblick in der Familie. Nun zogen sie nach Dubai. Dort liegt Ferchichi nun krank im Bett und Bushido muss sich um Kinder, Haushalt und Frau kümmern.

Dubai - Acht gemeinsame Kinder haben Anna-Maria Ferchichi (40) und ihr Mann Bushido (43), darunter Drillinge. Eine ganze Rasselbande, mit der die Eheleute kürzlich nach Dubai ausgewandert ist und dafür den gesamten Hausstand verschenkt hatte. Das bedeutet im neuen Zuhause natürlich einige Arbeit für die achtfache Mami, von ersten Schultagen bis komplett neue Einrichtung. Ganz schön viel Stress, den Anna-Maria Ferchichi aufgrund einer Krankheit nun schlechten Gewissens an ihren Mann abgeben muss.

„Ganz andere Erwartungen“: Anna-Maria Ferchichi liegt nach Dubai-Ankunft krank im Bett

Normalerweise nimmt Anna-Maria Ferchichi ihre Follower auf Instagram immer mit durch ihren turbulenten Alltag, in letzter Zeit wurde es aber auffällig ruhig auf ihrem Profil. Via Instagram-Storys klärte sie jetzt auf: Sie liege krank im Bett. „Diesmal hat es mich wirklich umgehauen“, berichtet sie. Derzeit ziehe sie es deswegen vor, sich abzuschotten. „Ich bin mit ganz anderen Erwartungen in unser neues Leben gestartet und sich dann so ausgebremst zu fühlen, hat mich in ein kleines Loch geworfen“, gibt sie ehrlich zu.

Anna-Maria Ferchichi liegt kurz nach dem Familienumzug nach Dubai im Krankenhaus. Bushido kommt sie besuchen – für längere Fahrten sitzt sie im Rollstuhl. © Screenshots Instagram/anna_maria_ferchichi/bush1do

Sonst hat immer Anna-Maria Ferchichi die Fäden im Haus in der Hand, jetzt muss sich Papa Bushido um alles alleine kümmern, berichtet sie. Deswegen quäle sie ein ziemlich schlechtes Gewissen. Doch die Mama kann aufatmen: Zwar anders, aber auch ohne sie klappe alles, obwohl es für alle eine neue Situation sei: „Es ist das erste Mal, dass wir Seiten getauscht haben, jetzt kümmert sich meine Familie um mich“, so Ferchichi. Sie habe einen „zwanghaften Perfektionismus“ und könne daher schlecht loslassen.

Welche Krankheit die 40-Jährige tatsächlich so in Schach hält, gibt sie zwar nicht preis, ganz ohne scheint es aber nicht zu sein. Anna-Maria Ferchichi veröffentlicht nämlich ein Bild von einem Rollstuhl und schreibt dazu: „Auf längeren Wegen mein Begleiter momentan“.

Später veröffentlicht die Brünette noch weitere Informationen und zeigt ein Bild von sich am Tropf im Krankenhaus zusammen mit Bushido, der sie gerade besucht. Dazu schreibt sie: „Über Tag darf ich nachmittags immer ein paar Stunden zu den Kindern und abends bringt mich mein Mann zurück. Brauche noch ein paar Tage Antibiotikum über die Vene.“

Für ihren Umzug nach Dubai organisierte Anna-Maria Ferchichi einen ganzen Bus und kommentierte: „Früher Sportwagen, heute so“. Verwendete Quellen: instagram.com/anna_maria_ferchichi/bush1do