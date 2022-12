Anna-Maria Ferchichi überglücklich: Bushido-Doku kommt zur Primetime vorm Dschungelcamp

Teilen

Anna-Maria Ferchichi freut sich „wie ein Kind“ auf die Ausstrahlung ihrer Doku. © Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Die Dokuserie über den Rapper Bushido und seine Familie hat viele Fans bewegt. Nun hat seine Frau Anna-Maria Ferchichi Neuigkeiten für ihre Instagram-Follower.

Anna-Maria Ferchichi (41) ist sichtlich glücklich. In ihrer Instagram-Story freut sie sich, dass sie für alle Fans gute Neuigkeiten hat. „Bei dem ganzen Babygewusel hab ich doch glatt vergessen, dass ich euch endlich schöne News mitteilen kann“, schrieb die Achtfach-Mama, deren Drillinge Naima, Leonora und Amaya im November ein Jahr alt wurden.

Die sechsteilige Dokuserie „Reset - Zurück ins Leben“ begleitet Anis Mohamed Youssef Ferchichi, besser bekannt als Bushido (44), und seine Familie durch Höhen und Tiefen. Für die intimen Einblicke in das Leben des Rappers und seiner Großfamilie hat ein Filmteam Bushido ganze zwei Jahre lang begleitet. Das „Reset“ im Titel der Dokumentation bedeutet hier so viel wie „Neuanfang“.

Die Doku geht in die Verlängerung

Am 10. November 2022 war es schließlich soweit: Der Privatsender RTL strahlte die Dokumentation in zwei Teilen aus. Anschließend konnte sie nur noch mit Abo des Bezahlprogramms RTL+ angeschaut werden. Doch nun soll die Dokumentation noch einmal ins Free-TV kommen! Das verrät Anna-Maria Ferchichi ihren Followern in ihrer Story. Sie schreibt: „Unsere Doku wurde verlängert!!!! Sie wird im Free TV laufen, ab 12.01. Und wir haben die Prime Time bekommen!!! 20:15 vor dem Dschungelcamp“.

Wenn das keine gute Neuigkeit für Bushido-Fans ist! Außerdem dankt die 41-Jährige ihren Followern für das große Interesse und die Anteilnahme, die ihr und ihrer Familie entgegengebracht wird. Sie könne es kaum glauben, wie viele Zuschauer die Doku bereits hatte und schreibt: „Mich berührt es enorm, wie viel Anteilnahme ihr an unserem Leben nehmt!!!“ Sie sei glücklich, dass die Fans so liebevoll damit umgingen und durch die erneute Ausstrahlung noch mehr Leute daran teilhaben können.