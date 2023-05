Für jeden Drilling hat Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi eine Nanny

XXL-Familie

„Was für ein Glück“: Anna-Maria Ferchichi und Bushido beschäftigen für jeden Drilling eine eigene Nanny und könnten nicht dankbarer für die Unterstützung sein.

Dubai – Im November 2021 wurden Bushido (44) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (41) stolze Eltern der Drillingsmädchen Amaya, Naima und Leonora. Das alleine ist schon eine Handvoll zutun, aber im Hause Ferchichi toben noch fünf weitere Kinder herum. Der Rapper und seine Herzdame haben nämlich in Summe sieben gemeinsame Kinder plus Sohn Montry (20), den Anna-Maria aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte.

Mit acht Kindern kann es also ganz schön turbulent zugehen und die Eltern haben ohne Zweifel alle Hände voll zu tun. Aber ein Glück gibt es ein paar Extra-Hände, die im XXL-Familienalltag mit anpacken. Das verrät die 41-jährige Mulit-Mama nun in einer Instagram-Fragerunde. Neben Haushaltshilfen scheut die Schwester von Sarah Connor (42) auch keinerlei Kosten, wenn es um die Betreuung ihrer Schützlinge geht.

Anna-Maria und Bushido denken sogar über weiteren Nachwuchs nach

Vor allem ihre jüngsten Sprösslinge sollen voll umsorgt sein, sodass die drei Mädchen nicht nur eine, sondern gleich drei Nannys an die Hand bekommen haben. Gretchen kümmert sich um Amaya, Gahara kümmert sich um Naima und Euphemia kümmert sich um Leonora. Jeder Drilling hält also eine eigene Nanny auf Trapp und dafür ist die achtfache Mutter mehr als dankbar: „Wunderbare Frauen, habe heute erst wieder gedacht, was für ein Glück wir haben“.

Gleichzeitig gibt die Influencerin aber auch zu, dass mittlerweile wohl keine drei Nannys mehr von Nöten wären. Auf eine Nutzer-Frage, wie lange die Familie noch alle Nannys beschäftigen wolle, gibt die Frau von Bushido zu: „Darüber haben wir auch neulich nachgedacht, wir bräuchten keine 3 mehr. Wir hatten damals 3, weil ich so lange und ständig im Krankenhaus war.“ Aber mittlerweile seien die Damen einfach Teil der Familie geworden und fühlen sich sehr wohl bei der XXL-Familie. „Ich denke, wir werden sie noch lange bei uns haben. Natürlich, wenn sie ebenfalls wollen“, so Anna-Maria weiter.

Bei der Unterstützung denken sie und Bushido sogar tatsächlich über weiteren Familienzuwachs nach, wie die 41-Jährige außerdem verrät. Auf die Follower-Frage, ob die Familienplanung abgeschlossen sei, antwortet Anna-Maria: „Witzig, seit einigen Tagen sprechen mein Mann und ich vermehrt genau darüber. Sagen wir mal so, wir könnten es uns beide vorstellen.“