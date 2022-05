„Immer ein bisschen eifersüchtig“: Anna-Maria Ferchichi kann Neid unter ihren acht Kindern nicht verstehen

Ihre Kids sind eifersüchtig aufeinander: Anna-Maria Ferchichi hat kein Verständnis für Neid unter ihren Kindern.

Eifersucht ist in ihrem Haushalt nichts Neues! Anna-Maria Ferchichi (40) verriet gegenüber ihren Followern, dass ihre älteren Kinder etwas eifersüchtig auf ihre Geschwister sein können. Das Haus der stolzen Mutter von acht Kindern, die mit ihrem Ehemann Bushido (43) im vergangenen November niedliche Drillinge auf der Welt begrüßte, ist aufgrund ihrer Rasselbande immer voll. In einer so großen Familie kommt es jedoch auch schon einmal vor, dass sich manche Geschwister so fühlen können, als ob sie etwas zu kurz kommen.



Über ihre Instagram-Story verriet die achtfache Mama jetzt gegenüber ihren Followern, dass unter ihren älteren Kindern oftmals Neid aufkomme. Sie erzählte dazu, dass sie vor kurzem mit ihrem Ehemann und der kleinen Amaya ins Krankenhaus musste, was insbesondere bei ihrer Tochter Aaliyah Eifersucht ausgelöst hätte. Die Schönheit enthüllte: „Die Großen sind immer etwas eifersüchtig, wenn Papa und Mama gleichzeitig mit nur einem Baby irgendwo sind.“ Das Verhalten würde bei der Mutter von acht Kindern jedoch auf Unverständnis stoßen.

Anna-Maria Ferchichi: Unverständnis für Neid unter ihren acht Kids

Die Prominente fügte hinzu, dass sie die mitunter aufkommende Eifersucht unter ihren Kids absolut nicht verstehen könne. Sie würde nämlich immer versuchen, alle ihre Kinder gleich und niemanden von ihnen bevorzugt zu behandeln. „Verstehe ich auch gar nicht, weil hier kommt keiner zu kurz“, erklärte sie. Eines der Kinder der Prominenten wird aber womöglich doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, da ihr Sohn Djibrail mit dem PFAPA-Syndrom lebt und in regelmäßigen Abständen an hohem Fieber und anderen Schmerzen leidet.