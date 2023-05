„Könnte nie mit meinem Kind eine Sandburg bauen“: Anna-Maria Ferchichi spricht über Zwangsstörung

Auf Instagram ist Anna-Maria Ferchichi des Öfteren mit Handschuhen zu sehen. Nun verrät die Influencerin den traurigen Grund dafür.

Mutige Beichte von Anna-Maria Ferchichi (41): Die Influencerin enthüllt in ihrer Instagram-Story, dass sie an einer Zwangsstörung leidet. „Ich mag es einfach nicht, mit den Händen etwas anzufassen“, offenbart sie ihren 629.000 Followern. Deshalb trägt die Frau von Rapper Bushido (44) auch oft Handschuhe, was manchen Fans schon aufgefallen war. „Je mehr Stress ich habe innerlich, desto stärker ist das mit den Handschuhen“, erklärt sie.

Besonders schlimm sei ihr Tick gewesen, als die Familie noch in Deutschland lebte und rund um die Uhr Personenschutz erhielt. Der Grund dafür war Bushidos Konflikt mit dem Abou-Chaker-Clan. „Damals konnte ich nicht mal einen Tisch abwischen oder ein Brot essen, ohne Handschuhe zu tragen“, enthüllt die Podcasterin. Diese schwierige Zeit in Berlin sei ihre „Höchstphase“ gewesen.

Anna-Maria Ferchichi: „Ich mag einfach nichts an den Händen haben“

Seit die Ferchichis nach Dubai ausgewandert sind, hat sich auch Anna-Marias Handschuh-Tick gebessert. Inzwischen könne sie ganz gut damit leben. „Mittlerweile bin ich gut davon weggekommen. Ich mache es nur noch, wenn ich Essen zubereite. Und zwar nicht aus hygienischen Gründen, weil ich Angst habe, dass Bakterien irgendwo sind und ich das Essen schützen will vor meinen Bakterien. Ich mag’s einfach nicht, mit den Händen was anzufassen“, schildert die Schwester von Sarah Connor (42).

Allerdings hält ihre Zwangsstörung die Achtfach-Mama auch davon ab, ausgelassen mit ihren Kindern zu spielen. „Ich könnte niemals mit meinem Kind eine Sandburg bauen“, gesteht sie. „Das geht halt einfach nicht!“ Anna-Maria betont: „Ich habe keine Angst vor Bakterien, ich mag einfach nichts an den Händen haben.“

Ihre Follower reagierten voller Mitgefühl auf das Geständnis der brünetten Schönheit. In ihrer Story teilte Anna-Maria Nachrichten, in denen Fans über ihre eigenen Zwänge sprachen. „Liebe euch“, schrieb sie sichtlich bewegt zu den Screenshots.