Anna-Maria Ferchichis Tochter Aaliyah (10) wickelt allein die Babys

In ihren Instagram-Storys gibt Anna-Maria Ferchichi immer wieder kleine Einblicke in das trubelige Leben ihrer Großfamilie. Jüngst zeigte sie, wie Aaliyah beim Wickeln hilft.

Anna-Maria Ferchichi (41) hat mit ihrer Großfamilie alle Hände voll zu tun. Obendrein hat sie Drillinge, die im November gerade erst ein Jahr alt geworden sind. Doch nun hat die achtfache Mama scheinbar süße Hilfe mit Naima, Leonora und Amaya bekommen. Auf ihrem Instagram-Kanal hat sie einen kurzen Videoclip gepostet, in dem ihre Tochter Aaliyah (10) fröhlich schnattert und ganz nebenbei eine der Drillinge wickelt. Dabei sieht es das Windelwechseln richtig gekonnt aus!

Das ist natürlich auch den Fans der Ferchichi-Familie nicht entgangen. Mutter Anna-Maria schreibt, dass sie viele Kommentare dazu erhält, „wie toll Aaliyah ihre Schwester wickelt“ und erklärt, dass sie alle Kinder von Anfang an in die Babypflege einbezogen hat.

Anna-Maria Ferchichi hat acht Kinder © Instagram/anna_maria_ferchichi

Für ihre Kids sei es selbstverständlich, sie beim Füttern, Baden und Windeln zu unterstützen. „Nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es fühlen“, meint die stolze Mama. Das stärke auch die Verbindung der Kinder untereinander.

Anna-Maria ist „gerührt“ über die Fürsorglichkeit ihrer Kinder

Sie sei öfter „sehr gerührt, wie toll es klappt“, erzählt Anna-Maria Ferchichi in ihrem Post. Die Mädchen würden auch immer von ihr wissen wollen, „wann die Kleinen endlich mal bei ihnen schlafen können“. Das möchte sie in nächster Zeit einmal ausprobieren. Sie verrät außerdem, dass sie selbst es früher sehr geliebt habe, mit ihren kleinen Geschwistern zu kuscheln. Anna-Maria Ferchichi ist nämlich selbst in einer großen Familie aufgewachsen und hat sieben Geschwister und Halbgeschwister.