Zwölf Jahre nach ihrem Horror-Unfall: Anna-Maria Zimmermann muss operiert werden

Teilen

Im Oktober 2010 überlebte Anna-Maria Zimmermann einen schrecklichen Helikopterabsturz nur knapp. Noch immer leidet sie unter den Folgen des Unfalls. Deshalb legt sich die Schlagersängerin jetzt unters Messer. (Fotomontage) © Instagram/Anna-Maria Zimmermann

Im Oktober 2010 überlebte Anna-Maria Zimmermann einen schrecklichen Helikopterabsturz nur knapp. Noch immer leidet sie unter den Folgen des Unfalls. Deshalb legt sich die Schlagersängerin jetzt unters Messer.

Aachen – Diese Meldung schockierte im Oktober 2010 ganz Deutschland: Ein Helikopter mit Schlagersternchen Anna-Maria Zimmermann (34) an Bord stürzte auf dem Weg zu einem Event plötzlich ab. Wie durch ein Wunder überlebte die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin den Crash, erlitt jedoch zahlreiche Knochenbrüche und anderweitige Verletzungen. Noch heute spürt Anna-Maria tagtäglich die Folgen des schockierenden Unfalls: Ihr linker Arm ist gelähmt und regelmäßig hat die Sängerin mit schrecklichen Schmerzen zu kämpfen.

Dem will Anna-Maria Zimmermann jetzt allerdings ein Ende setzen. Wie sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account mitteilte, befindet sich die ehemalige DSDS-Kandidatin derzeit in einem Krankenhaus in Aachen. Dort will sie sich einer Operation unterziehen, durch die sie sich erhofft, zukünftig keine Beschwerden mehr zu haben. Eigentlich, so erzählt die Schlagermusikerin in ihrer Story weiter, sollte der Eingriff schon seit längerer Zeit durchgeführt werden. Erst jetzt hat sich Anna-Maria allerdings dafür die Zeit genommen.

Anna-Maria Zimmermann hofft, nach der Operation keine Schmerzen mehr zu haben

Insbesondere morgens und abends kehre der Schmerz regelmäßig zurück, berichtet Anna-Maria Zimmermann ihren Instagram-Followern zuletzt mit. Durch den jetzt in Aachen geplanten Eingriff könnte das demnächst der Vergangenheit angehören. „Ich bin mal kurz raus“ beginnt die Mittdreißigerin ihre Ankündigung und erklärt infolge, weshalb sie sich dazu entschlossen hat, sich ganze zwölf Jahre nach dem schrecklichen Helikopter-Crash unters Messer zu legen.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

„Ich muss es jetzt tun, um morgens entspannter aufzustehen und abends nicht mit Schmerzen einzuschlafen und deshalb wünsche ich mir, dass ihr mir die Daumen drückt“, bittet sie ihre Follower-Gemeinde in den sozialen Netzwerken abschließend. Zwar sei sie „tiefenentspannt“, was den anstehenden Eingriff angehe, doch zu ein paar guten Wünschen von ihren Fans sagt die Musikerin trotzdem nicht nein. Demnächst, kündigte Anna-Maria Zimmermann außerdem an, werde sie dann vorerst mit Gips auftreten.