„Foto killt mich“: Fans diskutieren über Schwangerschaftsfoto von Anne Wünsche in Woche 30

Anna Wünsche postet ein Vorher-Nachher Foto ihres Babybauches. Zwar lagen zwischen den Fotos nur 4 Wochen, doch der Unterschied ist enorm. © Instagram Anne Wünsche

Influencerin Anna Wünsche (30) ist in der 30. Woche schwanger – Jetzt postet sie ein aktuelles Bild von ihrem Babybauch und überrascht damit die Fans. Die „Berlin Tag und Nacht“ Darstellerin ist bereits Mutter von zwei Kindern und erwartet nun ihr drittes Baby. Die 30-jährige lässt ihre Fans sehr gerne an ihrem Alltag teilhaben und updated gerne alle über ihre Schwangerschaft auf social Media.

Anna Wünsche postete nun auf Instagram einige Fotos. Darunter auch ein Vorher-Nachher Bild ihres Babybauches. Auf dem Nachher-Bild ist ihr Bauch schon merklich gewachsen und sie schreibt dazu: „HALLO 30ssw…ich bin grad etwas erschrocken, weil ich den Wachstum überhaupt nicht so heftig mitbekommen habe. Zwischen den Bildern liegen genau 4 Wochen. Ich habe das Linke Bild im Hotelzimmer (kurz nach dem Brand) aufgenommen… das rechte gerade eben. Wenn man sich jetzt überlegt, dass ich noch so 10 Wochen vor mir habe.“

Die Fans diskutieren über ihren Babybauch

Die Influencerin postet außerdem spaßeshalber ein in die Breite verzerrtes Foto, auf dem ihr Bauch wesentlich größer aussieht als er in Echt ist. Dazu schreibt sie: „Wooooo soll das noch hinführen? Siehe letztes Bild!“ Die Fans feiern die 30-jährige für ihren Humor. Jemand kommentiert: „Das letzte Foto killt mich“ und ein anderer Fan schreibt: „Ist echt mega gewachsen. Aber ich glaube so viel wie auf dem letzten Bild, wächst es nicht mehr“.