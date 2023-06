„Würde ich einfach nicht gebacken kriegen“: Anna Wünsche will kein viertes Kind

Anne Wünsche spricht ganz offen über ihren Alltag als Mama. Nun hat sie verraten, dass sie sich kein viertes Kind wünscht. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Mit drei Kindern und diversen beruflichen Projekten hat Social-Media-Star Anne Wünsche alle Hände voll zu tun. Zeit für weiteren Nachwuchs bleibt da nicht.

Anne Wünsche (31) ist eine echte Powerfrau: Die Influencerin betreibt nicht nur mehrere erfolgreiche Online-Kanäle, sondern leitet außerdem einen Online-Shop und hat gerade ein Café in Berlin eröffnet. Ganz nebenbei zieht sie zudem drei Kinder groß. Im Sommer 2022 kam Nesthäkchen Sávio zur Welt, der bald seinen ersten Geburtstag feiert.

Kürzlich wurde das Leben der ehemaligen „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin allerdings gehörig durcheinandergewirbelt. Der Grund: Sie wurde ungewollt schwanger. „Wie konnte das passieren? Wir haben doch aufgepasst... Und trotzdem ist es da... dieses Plus!“, teilte Anne ihren Instagram-Followern damals mit. Obwohl ihr die Entscheidung schwerfiel, entschied sich die Internet-Berühmtheit für eine Abtreibung. „Ich sehe mich in dieser Rolle nicht und ich wäre nicht glücklich damit. Niemals könnte ich allen gerecht werden. Niemals könnte ich das alles alleine schaffen!“, begründete sie ihren Entschluss.

Bis heute hat Anne den Schwangerschaftsabbruch nicht bereut. Weiteren Nachwuchs kann sie sich einfach nicht vorstellen. „Drei Kinder sind schon echt eine Hausnummer. Und vier, da bin ich ehrlich, ist nicht mein Leben und würde ich auch einfach nicht gebacken kriegen“, stellt sie im Gespräch mit Promiflash klar.

Anne Wünsche: „Ich brauche Party, Arbeit und Kreativität“

Die Youtuberin wolle keine Vollzeit-Mama sein, sondern sich auch anderen Projekten widmen. „Es würde mich, glaube ich, unglücklich machen, nur Mama zu sein. Ich brauche alles, ich brauche Party, ich brauche Arbeit und Kreativität und ich brauche Mama sein, ich möchte das alles“, erklärt sie.

Dass Anne ihre Batterien regelmäßig aufladen muss, beweisen ihre Mädels-Trips nach Mallorca. Bereits zwei Wochen nach der Geburt von Sohn Sávio machte die Laiendarstellerin Party am Ballermann. Auch direkt nach ihrer Abtreibung flog sie auf die spanische Insel, um ein „bisschen Spaß zu haben“. Im Netz wurde die Dreifach-Mama heftig für ihre Entscheidung kritisiert. „Erst ein Menschenleben auslöschen und danach in Urlaub und so tun, als ob nichts wäre. Das kann man nicht verstehen“, warf ihr ein User an den Kopf.