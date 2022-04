„Kein Bock mit denen am Tisch zu sitzen“: Isst Anne Wünsche lieber alleine, anstatt mit ihren Kindern?

Isst Anne Wünsche wirklich lieber alleine als mit ihren Kindern? - Die Influencerin klärt auf © Instagram: anne_wuensche

Anne Wünsche zeigt sich auf Instagram beim einsamen Abendessen im Hotelzimmer – doch wo waren derweil ihre beiden Töchter?

Nur noch rund neun Wochen, dann ist es soweit: Anne Wünsche (30) bereitet sich gerade auf die Geburt ihres dritten Babys vor. Auf Instagram hält die Influencerin ihre Follower regelmäßig mit Updates zu ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Ihre Babybauch-Fotos in knapper Unterwäsche gefallen allerdings nicht allen Usern. Regelmäßig muss sich die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin daher mit Hater-Attacken auseinandersetzen. Nun erregte sie allerdings mit einer ganz anderen Sache die Gemüter.

In ihrer Instagram-Story teilte Anne die Frage eines Fans, der wissen wollte, warum sie nicht zusammen mit ihren Kindern Miley und Juna zu Abend gegessen hatte. „Oder hatten die nichts?“, forderte sie der User heraus. Dem war ein Beitrag der Youtuberin vorausgegangen, dass sie allein im Schlafzimmer ihres Hotels eine Suppe aß. Ihre Mädels schliefen derweil auf dem Sofa. Was war da also los? Die Youtuberin erwiderte prompt: „1. Hatte keinen Bock, mit denen am Tisch zu sitzen. Und 2. Hatte ich keinen Hunger!“

Anne Wünsche will den Hatern zuvorkommen

Im nächsten Post klärte Anne Wünsche auf: Alles nur ein Scherz! „Zumindest wollen das die Hater hören. In Wahrheit hatte ich einfach keine Zeit und in der Zeit Dinge erledigt, die zu laut für später sind, weil beide ja schlafen müssen“, erklärte sie und verdrehte die Augen in Richtung ihrer Kritiker. Weil sie die Reaktion der Hater bereits vorausahnte, fügte Anne hinzu: „Aber jetzt der Schock: Es gab Pizza!“ Denn natürlich stören sich viele User gerne daran, was Promi-Mütter ihren Kindern zum Essen vorsetzen, etwa weil sie dieses zu ungesund finden.

Doch wieso war Anne Wünsches Tag eigentlich so vollgepackt? In ihrer Story zeigte die baldige Dreifach-Mama, wie sie Gepäck von der Wohnung ihres Freundes Karim (33) ins Hotel brachte. Dort wohnt sie nämlich derzeit mit ihren Töchtern, seit es einen Brand in ihrem eigenen Zuhause gab. Karim wiederum hat seine Wohnung gekündigt, um mit Anne und den Kindern zusammenzuziehen. Ein äußerst stressiger Tag also für die hochschwangere Laiendarstellerin.