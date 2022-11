„Bisschen verwundert hat er geschaut“: Anne Wünsches Baby isst erstmals Brei

Netz-Star Anne Wünsche freut sich über einen wichtigen Meilenstein im Leben ihres kleinen Sohnes. Erstmals konnte sie Sávio mit Brei füttern.

Anne Wünsche (31) ist stolz wie Oskar! Die Influencerin wurde im Juli zum dritten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Freund Karim dufte sie sich über einen Jungen freuen. Der kleine Sávio macht das Familienglück der ehemaligen „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin komplett. Immer wieder postet sie auf Instagram Einblicke in ihren Alltag als Dreifach-Mama. In einem neuen Post feiert Anne einen ganz besonderen Meilenstein ihres Sohnes: Zum ersten Mal hat Sávio Brei gegessen. „Ich habe es heute gewagt und Sávio seinen ersten Brei gekocht“, erzählt sie ihrer Fangemeinde.

Dazu postete die YouTuberin Fotos, die sie beim Füttern ihres Sohnes zeigen. „Ich war so gespannt, ob er es direkt wieder ausspuckt oder ob es drin bleibt. Da er aber schon im fünften Monat ist und beide Mädels damals auch keine Probleme hatten, war ich sehr zuversichtlich“, erklärt sie. Genau wie Annes Töchter Miley und Juna schluckte Sávio den Brei brav hinunter. „Was soll ich sagen? Er hat zwar bisschen verwundert geschaut, aber den Brei gegessen“, fügt sie hinzu.

Anne Wünsche jubelt: Ihr im Juli geborenes Baby aß nun zum ersten Mal Brei (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Anne Wünsche

Anne Wünsche: Ihr Post sorgt für heftige Kritik

Vorsichtig war die Laiendarstellerin trotzdem, weil sie ihren Sohn erst langsam an die Ernährungsumstellung gewöhnen will. „Ich habe ihm erstmal nur ein paar kleine Löffel gegeben, zum Testen… Jetzt warten wir erstmal ab, was der Magen zu der neuen Sache sagt“, berichtet sie.

Wahrscheinlich ahnte Anne bereits, dass ihre Entscheidung wieder einmal die Kritiker auf den Plan rufen würde. Und tatsächlich: Es dauerte nicht lange, bis die Kommentarspalte von missbilligenden Kommentaren geflutet wurde. „Der Darm des Kleinen kann massiv geschädigt werden. Wieso nicht einfach mal abwarten? Was ist daran so schwer?“, wetterte ein User. Außerdem wurde die Netz-Bekanntheit dafür kritisiert, ihr Baby in liegender Position zu füttern. Andere Fans wiederum nahmen die Dreifach-Mama in Schutz. „Jeder macht es bei seinem Kind, wie er es möchte“, schrieb eine Followerin. „Lass dir von diesen Helikopter-Müttern nichts erzählen, du machst das super!“