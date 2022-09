Anne Wünsche lässt sich von 9-jähriger Tochter die Haare kurz schneiden

Eine neue Frisur für Mama

+ © Instagram/Anne Wünsche Etwas schief, aber Anne Wünsche gefällt‘s: Sie ließ sich von ihrer Tochter die Haare schneiden. © Instagram/Anne Wünsche

Anne Wünsche lässt sich von ihrer 9-jähriger Tochter Miley die Haare schneiden. Ob das gut geht?

Wer braucht schon einen Friseur, wenn man seine 9-Jährige Tochter hat? Genau das dachte sich auch Schauspielerin Anne Wünsche, die sich schnell eine neue Frisur wünschte. Bis zum offiziellen Termin bei ihrem Friseur wollte die 31-Jährige jedoch nicht mehr warten, weshalb sie kurzerhand ihre Tochter Miley an ihre lange Mähne ließ. Was wohl dabei herausgekommen ist?

In ihrer Instagram-Story dokumentiert die Influencerin ihren ganz besonderen Besuch beim Friseur - und zwar Zuhause! Ein wenig Zweifel hatte die Influencerin jedoch trotzdem. „Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal auf so komische Ideen komme“, verrät Anne ihren Fans. Warten kommt jedoch auch nicht in Frage, weshalb die 31-Jährige dann doch ihre Tochter Miley an die Schere bringt.

Ganz schön mutig! Anne bekommt eine neue Frisur von Tochter Miley

Lange Haare wünschen sich viele und auch Anne weiß ihre lange Mähne zu schätzen. Die ehemalige Schauspielerin hatte sich selbst für lange Haare entschieden und ließ sich teure Extensions in ihre Haare machen. Einige Wochen später hatte sie genug von der langen Mähne.

Die dreifache Mama hat viel zu tun, und ihre langen Haare sind einfach manchmal im Weg. „Ihr wisst ja, eigentlich liebe ich lange Haare, aber irgendwie hatte ich gerade keinen Bock mehr. Das ging mir wirklich auf den Senkel“, erklärt die Influencerin ihren Instagram-Followern.

Zum Glück lässt sich Tochter Miley von der Angst ihrer Mama nicht beirren, und zaubert Anne ganz selbstbewusst eine neue Frisur. Und das Endergebnis kann sich sehen lassen! Auch bei den Fans kommt die neue Frisur gut an. „Sieht super aus, die Länge ist viel schöner“, findet ein User. „Die kürzeren Haare stehen dir echt gut“, kommentiert ein anderer. Es scheint so, als würde Anne ihre Tochter Miley auch in der Zukunft nochmal an ihre Haare lassen!