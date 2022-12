„Finde Kalender echt komisch“: Fans diskutieren über freizügige Weihnachtsfotos von Anne Wünsche

Grün geschminkt und im Santa-Kostüm verlost Anne Wünsche auf Instagram Advents-Geschenke. © Instagram/Anne Wünsche

Anne Wünsche hat ihre Fans zur Weihnachtszeit mit einem Adventskalender im Grinch-Look überrascht. Nicht alle Follower können damit etwas anfangen.

Berlin – Anne Wünsche (31) ist nach ihrem Ausstieg aus der Scripted-Reality-Show „Berlin - Tag & Nacht“ schon länger erfolgreich als Influencerin unterwegs. Ihre über 1,1 Millionen Follower hält die dreifache Mutter seitdem regelmäßig über alle wichtigen Neuigkeiten aus ihrem beruflichen und privaten Leben auf dem Laufenden. Zur Weihnachtszeit überraschte Anne ihre Instagram-Fans dieses Jahr mit einem Adventskalender der besonderen Art: Als sexy Grinch gestylt startete die Social-Media-Expertin ab dem 1. Dezember jeden Tag eine Verlosung, bei der die Teilnehmer von Kinderspielzeug bis Zahnbürsten allerlei praktische Dinge gewinnen konnten. Doch der gewöhnungsbedürftige Look kommt nicht bei allen Instagram-Usern gut an.

Auf den Bildern zur Verlosung ist Anne Wünsche als grünhaariger Grinch geschminkt stets mit einem genervten oder angewiderten Gesichtsausdruck zu sehen — ganz genauso wie die Vorlage aus den bekannten Weihnachtskomödien. Ihr Outfit dagegen ist meist eher der Kategorie „sexy Weihnachtsmann“ zuzuordnen. Bei Teilen ihrer Follower-Gemeinde scheint das für Verwirrung gesorgt zu haben, wie ein Blick in die Kommentarspalte schnell zeigt. Ob das vielleicht sogar der Effekt war, den der Reality-Star mit seinen Aufnahmen erreichen wollte?

Anne Wünsche kommt als sexy Grinch nicht bei all ihren Followern gut an

„Ich finde den Kalender echt komisch, sorry“, schrieb beispielsweise ein User unter einen aktuellen Schnappschuss auf Anne Wünsches offiziellem Instagram-Profil, „[ich] hab auch nix gegen deine Freizügigkeit sonst, aber die Bilder finde ich persönlich echt unangenehm und unattraktiv.“ In einem weiteren Kommentar wird kritisiert: „Die Fotos werden ja immer peinlicher!“ Vielen Fans scheint unklar zu sein, was die 31-Jährige mit ihren freizügigen Fotos als genervter Grinch aussagen will.

Ihren Adventskalender der besonderen Art hatte Anne Wünsche bereits Ende November angekündigt. Damals schrieb sie in einem Beitrag: „Ich habe mich bewusst dazu entschieden, dieses Jahr ALLEINE einen Adventskalender zu machen. Als Grinch. Ich freu mich richtig darauf, auch wenn es stressig werden könnte.“ Den täglichen Postings nach zu schließen scheint die Netzberühmtheit jedoch ziemlich viel Spaß an den Aufnahmen zu haben — Kritik hin oder her.