„Er ist schon sehr kühl“: Hochschwangere Anne Wünsche findet ihren Freund zu emotionslos

„Er ist schon sehr kühl“: Hochschwangere Anne Wünsche findet ihren Freund zu emotionslos © Instagram

Gefühlskalt? Anne Wünsche verriet, dass sie ihren Freund Karim teilweise zu emotionslos finden würde. Die Mama habe damit besonders während ihrer Schwangerschaft Probleme.

Berlin– Die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Reality-Darstellerin Anne Wünsche (30) erwartet aktuell ihr erstes Baby mit ihrem Freund Karim (33) und hat bereits zwei Töchter aus vorherigen Beziehungen. Die in Cottbus geborene Influencerin ist wieder mit ihrem Ex-Partner liiert und enthüllte jetzt, dass ihr anfangs an ihrer Beziehung jedoch etwas gefehlt hätte.



Bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verriet die Prominente, dass ihr der werdende Papa manchmal nämlich etwas zu emotionslos und kühl sei. Die werdende Mutter verkündete: „Ich habe auch heute manchmal noch damit Probleme, besonders in der Schwangerschaft.“ Im Gegensatz zu ihrem vorherigen Partner sei ihr jetziger Freund nämlich ganz anders, woran sie sich erst einmal gewöhnen musste. „Der Mann hat mir die Sterne vom Himmel geholt, alles gemacht und mich mit Komplimenten überhäuft“, erzählte die blonde Schönheit.

Anne Wünsche ist Freund Karim manchmal zu emotionslos

Die zweifache Mutter verkündete, dass ihr Liebster zwar schon sehr kühl sein würde, jedoch auch seine Liebe zeigen könne. Abends würde sich ihr Partner auch gerne einmal an sie herankuscheln und sich von seiner gefühlvollen Seite zeigen. Sie verriet: „Was aber keiner wissen darf: Am Abend kuschelt er sich wie ein kleiner Junge an mich ran. Nein, im Ernst: Er ist schon sehr kühl, aber kann auch Liebe zeigen. Nur vermutlich nicht so, wie ihr es kennt.” Der Vater in spe scheint somit nicht nur eine kühle, sondern auch eine gefühlsbetonte Seite zu haben!