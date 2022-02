„Ich glaube, es liegt am Kaffee“: Anne Wünsches Baby zappelt zu viel

Von: Alica Plate

Teilen

Anne Wünsche möchte wegen ihrer Schwangerschaft ihren Kaffeekonsum runterschrauben © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Seit Bekanntgabe der Schwangerschaft dreht sich auf Anne Wünsches Instagram-Profil alles rund um ihr Baby. Doch weil ihr Sohn zu viel zappelt, konnte sie beim Ultraschall noch kein Blick auf sein Gesicht werfen. Aus diesem Grund möchte der TV-Star nun seinen Kaffeekonsum runterschrauben.

Berlin - Ultraschalluntersuchungen sind für jede schwangere Frau sicherlich etwas ganz Besonderes. Doch das Baby von Anne Wünsche scheint bisher noch etwas schüchtern zu sein - ihr Sohn zappelte bisher bei jedem Ultraschall, weshalb eine Aufnahme nicht möglich war, wie tz.de berichtet.

Anne Wünsches Baby zeigt sein Gesicht nicht

Anne Wünsche kann es kaum erwarten, ihr drittes Kind endlich in den Armen zu halten. Bis dahin muss sich die ehemalige „Berlin Tag & Nacht“-Darstellerin jedoch noch etwas gedulden. Denn sie befindet sich derzeit erst in der 19. Schwangerschaftswoche und hat somit noch nicht ganz die Hälfte geschafft.

Bei den bisherigen Ultraschalluntersuchungen war es, ganz zur Enttäuschung von Anne, nicht möglich, das Gesicht des Kleinen zu erkennen. Das ist besonders der Aktivität des Ungeborenen verschuldet - denn der Kleine scheint ein ganz schön aktiver Bauchbewohner zu sein. Das wiederum scheint an dem Kaffeekonsum seiner Mutter zu liegen, wie sie auf Instagram kürzlich offenbarte.

Anne Wünsche möchte Kaffeekonsum runterschrauben

„Ich hatte immer so 1,5 Tassen Kaffee getrunken (3 Tassen sind ok) und er hat sich immer sehr viel bewegt. Jetzt war er total gechillt“, verkündet Anne Wünsche nach ihrem Ultraschalltermin auf Instagram und hakt anschließend auch nochmal bei ihren Fans nach: „Glaubt ihr, es liegt am Kaffee?“, erkundigt sie sich bei ihrer Community.

Um beim Ultraschall endlich einen Blick auf ihr ungeborenes Baby zu erhaschen, möchte Anne Wünsche deshalb zukünftig weniger zum Kaffee greifen. Ob ihr das gelingt? Wir sind gespannt!