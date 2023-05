Anne Wünsche hat deutlich sichtbar abgenommen

Teilen

Anne Wünsche hat einige Kilos an Gewicht verloren. Der Grund dafür ist der Stress durch die Eröffnung ihres eigenen Cafés.

TV-Bekanntheit Anne Wünsche (31) hat viel Gewicht verloren. Für die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin scheint derzeit eine stressige Zeit zu sein. Die Dreifach-Mama kümmert sich um ihre Kinder und hat zusätzlich noch einen Onlineshop. Außerdem ist die 31-jährige auf OnlyFans aktiv und hat nun noch eine weitere Business-Idee in die Tat umgesetzt. Anne Wünsche eröffnete vor kurzem ein Café – sie hat einiges zu tun, was sich wohl auf ihr Gewicht auswirkt.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Die Influencerin postete von sich selbst ein Foto in ihrer Instagram Story. Darauf hat die 31-Jährige ein hautenges, graues Kleid an und posiert vor dem Spiegel. Dazu schreibt sie: „Ich habe durch die letzten Wochen so krass abgenommen – das macht mir Angst. Mir passt ein Kleid, das ich ewig nicht anziehen konnte“. Doch diese Entwicklung sieht sie alles andere als positiv.

Anne Wünsche hat einige Kilos an Gewicht verloren. Der Grund dafür ist der Stress durch die Eröffnung ihres eigenen Cafés. (Fotomontage) © Instagram/Anne Wünsche

Der Grund für den Gewichtsverlust ist der Stress

Die Dreifach-Mama ist nicht glücklich über ihren Gewichtsverlust. Sie erklärt: „Ich habe voll abgenommen, Leute. Aber das ist kein gutes Abnehmen, das ist so ein Stress-Abnehmen von den letzten Wochen.“ Der Grund dafür sei vor allem die Neueröffnung ihres Cafés und der damit verbundene Stress. Zeit zum Essen habe sie in der letzten Zeit kaum gefunden: „Ich habe zum Beispiel am Tag der zweiten Eröffnung [...] den ganzen Tag nichts gegessen. Nur einen Cakepop und am Abend habe ich mir eine Pizza bestellt und davon nur zwei Stücke gegessen. Dann ist es kein Wunder“. Doch nun liegt die Café-Eröffnung hinter ihr und es kehren wahrscheinlich wieder geregelte Essenszeiten ein.