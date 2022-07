„Ich brauche das“: Anne Wünsche hat Feierngehen während Schwangerschaft vermisst

Anne Wünsche hat es während der Schwangerschaft vermisst, auf Partys zu gehen. © Screenshots Instagram/anne_wuensche

Anne Wünsche ist vor wenigen Tagen zum dritten Mal Mutter geworden. Während ihrer Schwangerschaft habe sie vor allem das Feiern gehen vermisst. Alkohol vertrage sie aber gar keinen mehr.

Berlin - Es ist erst einige Tage her, dass Anne Wünsche (30) ihren Sohn auf die Welt gebracht hat. Bei der Geburt ihres inzwischen schon dritten Kindes erlitt die einstige „Berlin Tag & Nacht“-Schauspielerin am 2. Juli eine Sturzgeburt, über die sie auf Instagram auch offen sprach – Anne Wünsche verlor einen Liter Blut und ihr Kreislauf sackte ständig ab. Während einer Fragerunde mit ihren Followern sprach die 30-Jährige jetzt über alles, was sie während der Schwangerschaft vermisst hatte.

Anne Wünsche hat kein Bedürfnis, wieder Alkohol zu trinken

Ausschlaggebend für Anne Wünsches Instagram-Frage: „Was habt ihr vermisst, als ihr schwanger wart?“, war ein Traum, den sie zuvor hatte. Die am meisten gegebene Antwort: Alkohol. Auch Anne Wünsche zeigte sich nun sechs Tage nach der Geburt mit einer Bierdose – doch das Bedürfnis nach Alkohol scheint nicht wieder da zu sein. Sie hatte sich schon während der Schwangerschaft eine Flasche Rotwein kalt gestellt, wie sie erzählt, doch diese steht noch immer im Kühlschrank, die Dose habe sie nach „zwei, drei Schlücken“ auch wieder weggestellt.

Stattdessen vermisse es Anne Wünsche aber vielmehr, wieder auf Partys und feiern zu gehen. Davon handelte auch ihr Traum. „Was habt ihr vermisst? Bei mir ist es wirklich dieses Rausgehen. Das Feiern. Ich brauche das! Irgendwann bin ich zu alt für die ganze Kacke“, so Anne Wünsche.

„Nach ersten Glas Wein sowas von dicht sein“: Anne Wünsche denkt, dass sie die erste Nacht beim Feiern auf dem Klo verbringen wird

Anne Wünsche teilte auch gleich ihre Vorstellung, wie es ihrer Meinung nach ablaufen wird, wenn sie wieder das erste Mal feiern gehen wird. „Ich glaube, dass wenn ich das erste Mal wieder feiern gehe, verbringe ich erst mal die Nacht aufm Klo. Weil ich überhaupt gar keinen Alkohol mehr vertrage. Hundertprozentig. Ich werde schon nach dem ersten Glas Wein sowas von dicht sein.“

Schon vier Tage nach der Geburt zeigte Anne Wünsche auch ihren After-Baby-Body. „Mir passt einfach nichts“, so die Influencerin. Verwendete Quellen: instagram.com/anne_wuensche