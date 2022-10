Anne Wünsche wacht nachts wegen Hatern heulend auf

Anne Wünsche gibt auf Instagram private Einblicke in ihr Leben. © Instagram/Anne Wünsche

„Es ist schwer, man selbst auf Social Media zu sein. Alle wollen eine reale Person sehen und wenn du ihnen das gibst, sind sie nicht zufrieden und machen dich fertig“, klagt Anne den Fans ihr Leid. Um ihre Aussage zu unterstreichen, veröffentlichte die Netz-Bekanntheit Screenshots von besagten Hassnachrichten. Dabei handelt es sich um wirklich ekelerregende Beleidigungen, die nur so auf die dreifache Mutter einprasseln. „Du bist dumm wie Brot! Dir irgendwas zu erklären ist sinnlos“, wirft ihr ein Hater an den Kopf.

Dabei handelt es sich tatsächlich noch um eine harmlose Nachricht. In anderen werden ihre Kinder als „Missbildung“ oder „Hurentochter“ bezeichnet. Ein User fordert sogar, dass Anne ihren Nachwuchs an das Jugendamt abgeben soll. Den traurigen Vogel schießt sicher ein Kommentar ab, in dem der Youtuberin Vergewaltigung angedroht wird.

Anne Wünsche gesteht „depressive Phasen und Selbstzweifel“

Das Schlimmste daran: All diese Nachrichten stellen laut Anne „nur einen Bruchteil, von dem, was ich tagtäglich zugeschickt bekomme“, dar. Angesichts dieser Hasswelle ist es kein Wunder, dass die Wahl-Berlinerin tagtäglich verzweifelt. „Es ist schwer, ich bin ehrlich. Es ist eine Gratwanderung zwischen Motivation, guter Laune, Leck-mich-am-A**ch-Stimmung, depressiven Phasen und Selbstzweifel“, gesteht Anne.

Manchmal würde sie tatsächlich gerne alles „hinwerfen“ und ihre Karriere aufgeben. „Das sind Momente, wo ich nachts heulend aufwache und stundenlang auf der Bettkante ins Leere starre“, enthüllt der Netz-Star. Doch so einfach lässt sich Anne nicht klein kriegen. „Denn nach jedem Tief stehe ich wieder auf und mache weiter“, zeigt sie sich kämpferisch. An ihre wahren Fans gerichtet fügt sie hinzu: „Zwischen all den negativen und hässlichen Nachrichten sind auch viele positive! Danke an all die, die an mich glauben!“