Nach Brand in der Küche: Schwangere Anne Wünsche ist zurück in ihrer Wohnung

Anne Wünsche hält ihre Fans in ihrer Instagramstory auf dem Laufenden © Instagram/Anne Wünsche

Die Ruhe hat sie sich wirklich verdient! Nach einem Brand in ihrer Küche kann Anne Wünsche die letzten Schwangerschaftswochen doch noch zu Hause genießen.

Berlin – Es war ein riesiger Schock für die ehemalige „Berlin — Tag und Nacht“-Darstellerin! Anne Wünsche (30) wurde vor knapp sechs Wochen mitten in der Nacht von einem Feuer in ihrer Wohnung geweckt. Offenbar war ein defekter Trockner Schuld daran, dass die Küche des hochschwangeren Reality-Stars zu brennen begann. Das Apartment bewohnt Anne mit ihren kleinen Töchtern Miley und Juna, die den Vorfall ebenso wie ihre Mutter glücklicherweise unverletzt überstanden.

Nach fünfeinhalb Wochen konnte die kleine Familie jetzt wieder in ihre Wohnung zurückkehren, wie die Influencerin auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gab. In Kürze wird Anne außerdem ihr drittes Kind zur Welt bringen — kein Wunder also, dass sie sich derzeit eigentlich nur noch Ruhe und Entspannung wünscht. Leider gibt es nach dem Küchenbrand allerdings noch so einige Dinge in den eigenen vier Wänden zu erledigen.

Das Chaos nach dem Feuer ist Anne Wünsche jetzt erstmal egal — die Influencerin ist einfach nur froh, endlich wieder zuhause zu sein

„Wir sind endlich zurück in unserer Wohnung“, schreibt Anne Wünsche zu einem niedlichen Babybauch-Schnappschuss auf Instagram, „zwar ist noch viel zu tun und alles superchaotisch, aber das ist egal.“ Kurz vor der Geburt ihres Babys ist die TV-Darstellerin einfach nur froh, endlich wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren zu können. Dass der Küchenbrand natürlich seine Spuren hinterlassen hat, steht deshalb verständlicherweise erstmal im Hintergrund.

Und obwohl sie mit ihrer wachsender Babykugel und zwei kleinen Töchtern eigentlich schon alle Hände voll zu tun hat, will Anne Wünsche vor der Ankunft von Baby Nr. 3 doch noch ein wenig in ihrer Wohnung werkeln. „Jetzt machen wir die Wohnung wieder schick“, kündigt sie auf Social Media an und verspricht ihrer Fangemeinde im gleichen Atemzug: „Und dann konzentriere ich mich nur noch auf die letzten Wochen der Schwangerschaft.“ Bleibt zu hoffen, dass die letzten Wochen vor der Geburt ein wenig stressfreier verlaufen!