„Das war’s, es ist passiert“: Anne Wünsche meldet sich nach Abtreibung

Anne Wünsche diskutiert derzeit ein kontroverses Thema in den sozialen Netzwerken. Die Influencerin hat eine Abtreibung vornehmen lassen.

Berlin – Kinderwunsch, Familienplanung, ungewollte Schwangerschaften — das alles sind Themen, die die meisten Menschen eher nicht öffentlich diskutieren. Bei Influencerin Anne Wünsche (31) dagegen steht das Privatleben im Mittelpunkt ihrer Karriere. Regelmäßig berichtet die einstige „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin über ihren Alltag mit drei Kindern. Zuletzt sorgte Anne jedoch mit einer polarisierenden Neuigkeit für hitzige Diskussionen. Ihrer Fangemeinde in den sozialen Netzwerken berichtete die Reality-Berühmtheit von einer ungewollten Schwangerschaft.

Sie wolle kein viertes Kind und habe sich deshalb dazu entschlossen, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Dass der Ex-BTN-Star so offen mit dieser Entscheidung umgeht, war für viele Mitglieder der Netzgemeinde schockierend. Doch Anne Wünsche ist Influencerin durch und durch und will deshalb offensichtlich auch vor kontroversen Themen nicht Halt machen. Jetzt teilte die Dreifach-Mama ihren Followern mit, dass sie ihre Entscheidung bereits in die Tat umgesetzt hat.

Anne Wünsche berichtet im Netz offen und ehrlich von ihrer Abtreibung

Sie könne sich „ein Leben mit vier Kindern einfach nicht vorstellen“, stellt Anne Wünsche in einem emotionalen Instagram-Post klar, zu dem sie außerdem ein Foto aus dem Krankenhausbett teilt. Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen, immerhin wünsche sich wohl keine Frau die Erfahrung einer Abtreibung. „Warum zum Teufel ist das passiert?“, fragt sich Anne in ihrem Beitrag und erklärt im gleichen Atemzug: „ich habe verhütet und jetzt stehe ich hier. Ich will das nicht, aber ich muss!“

Mit offenen Worten berichtet der TV-Star über seine Klinikerfahrung: „Sie setzen mir die Sauerstoffmaske aufs Gesicht und keine zehn Sekunden später schlafe ich ein. Das war’s. Es ist passiert.“ Wut, Trauer, Selbsthass, Erleichterung — all diese Gefühle durchlebte Anne Wünsche laut eigener Aussage während der Abtreibung. Doch letztendlich sei sie sich sicher, „dass ich die richtige Entscheidung für mich und meine Familie getroffen habe.“