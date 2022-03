„Karma hat zugeschlagen“: Anne Wünsche hat zu Angriff auf Oliver Pocher eine klare Meinung

Anne Wünsche regt sich auf Instagram über Oliver Pocher auf © Instagram/Anne Wünsche

Influencerin Anne Wünsche hält Oliver Pocher nicht nur für ein unschuldiges Opfer. Er habe mit seiner „Bildschirmkontrolle“ klare Grenzen überschritten.

Anne Wünsche (30) und Oliver Pocher (44) werden wohl keine Freunde mehr. In seinem Instagram-Format „Bildschirmkontrolle“ machte sich der Comedian eifrig über die Influencerin lustig, woraufhin sie sogar rechtliche Schritte gegen ihn einleitete. Umso neugieriger waren die Fans, wie Anne Wünsche auf die Attacke gegen Pocher reagierte. Denn beim Boxkampf von Felix Sturm (43) am Samstagabend wurde dem TV-Star plötzlich eine heftige Ohrfeige verpasst, die ihn aus dem Stuhl riss. Der Angreifer war der TikToker Fat Comedy, der sich mit der Aktion an Pocher rächen wollte.

Doch was sagt Anne Wünsche zu dem ganzen Vorfall? „Den ersten Satz, den ich dazu sagen möchte, ist, dass ich komplett gegen Gewalt bin“, stellt sie in ihrer Instagram-Story klar. Allerdings sieht die Youtuberin die Schuld auch bei Pocher selbst, der ihrer Meinung nach geschmacklose Inhalte im Netz verbreite. „Seit Corona hat sich dieser Mensch komplett gedreht und das nicht ins Positive. Da wird die Reichweite nicht mehr genutzt, um Menschen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern, sondern um andere Menschen fertigzumachen“, kritisiert sie.

Anne Wünsche: „Es ging zu weit“

Für Anne Wünsche steht fest: Oli hat mit seiner „Bildschirmkontrolle“ klare Grenzen überschritten. „So dermaßen fertigzumachen mit Lügen, mit dem nackten Finger auf jemanden zeigen, wenn er auf dem Boden ist, noch mal drauf spucken und noch mal nachtreten… Es ging zu weit, was dieser Mensch in den letzten zwei Jahren gemacht hat“, regt sie sich auf. Ihre nächsten Worte wählt die Ex-„Berlin - Tag & Nacht“-Darstellerin mit Bedacht: „Ich möchte das jetzt echt ganz vorsichtig ausdrücken: Karma hat wohl zugeschlagen – im wahrsten Sinne des Wortes.“

Der Social-Media-Star kann Pochers verletzende Aktionen nicht vergessen. „Worte können mehr Schmerzen zufügen, als irgendeine Faust es jemals tun könnte“, ist Anne überzeugt. Ganz anderer Meinung ist dagegen Pietro Lombardi (29). Der Sänger zeigte sich entsetzt von der Attacke und verurteilte Fat Comedy scharf: „Lächerlich, einen Familienvater von hinten so anzugreifen... Es ist und bleibt ein Witz, was du abgezogen hast. Ihr wollt euch für soziale Sachen einsetzen, aber dann öffentlich darüber zu lachen...“