Polizeieinsatz bei Anne Wünsche: Follower alarmiert Behörden, weil Influencerin überfordert ist

Anne Wünsche erzählt ihren Fans von dem Vorfall © Youtube/Anne Wünsche

Der Alltag mit drei Kindern bringt Netz-Star Anne Wünsche manchmal an ihre Grenzen. Das veranlasste einen Follower nun dazu, die Polizei zu rufen.

Riesenschock für Anne Wünsche (30): Aus heiterem Himmel stand plötzlich die Polizei bei ihr auf der Matte. Den Grund dafür verrät die Influencerin in einem neuen Youtube-Video. Demnach sorgte sich ein Follower darum, dass sie ihren drei Kindern nicht mehr gerecht werde. Erst Anfang Juli hatte die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin Söhnchen Sávio zur Welt gebracht, ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33). Darüber hinaus hat Anne die beiden Töchter Juna und Miley und muss sich außerdem um zwei Hunde und den Haushalt kümmern. Ganz schön viele Sachen auf einmal also, die sie unter einen Hut bekommen muss.

In den sozialen Medien spricht die Laiendarstellerin stets offen über ihren Alltag und beschönigt nichts – genau das ist ihr jedoch nun zum Verhängnis geworden. „Bevor wir nach München gefahren sind, habe ich eine Story gedreht und gesagt, dass ich gerade überfordert bin, weil – ich habe es sogar noch mit einem lachenden Gesicht gesagt – Karim arbeiten ist und ich nicht weiß, wie ich nebenbei noch Taschen packen soll, weil Sávio so viel rumgequängelt hat“, erklärt Anne Wünsche in dem Clip.

Anne Wünsche: „Wie krank ist eigentlich die Welt?“

Kaum in Bayern angekommen, passierte jedoch das Unglück. „Eine Bekannte hat hier auf die Hunde aufgepasst und war zu diesem Zeitpunkt hier und schrieb mir dann eine Nachricht: Anne, hier waren gerade zwei Polizisten vor der Türe und haben nach dir und den Kindern gefragt“, erzählt die Youtuberin. Daraufhin habe sie befürchtet, „irgendwie Mist gebaut“ zu haben, etwa indem sie einen wichtigen Brief vergessen hatte.

Ein Anruf bei der Polizei löste das Rätsel schließlich. Völlig fassungslos berichtet Anne: „Da hat wirklich einer meiner Zuschauer die Polizei bei mir vorbei geschickt, weil ich gesagt habe, dass ich überfordert bin!“ Die Vollblut-Mama kann gar nicht glauben, dass ihre Ehrlichkeit derart nach hinten losging: „Ich dachte mir einfach: Wir krank ist eigentlich die Welt? Wie wenig darf man auf Social Media sagen?“ Für Anne Wünsche steht trotz des unangenehmen Vorfalls fest, dass sie sich auch in Zukunft authentisch im Netz präsentiert.