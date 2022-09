„Angst vor Ablehnung“: Anne Wünsche sagt Promi-Event in letzter Minute ab

Teilen

Anne Wünsche spricht öffentlich über ihre Selbstzweifel. © Instagram/Anne Wünsche

Eigentlich war Anne Wünsche vor kurzem zu einem VIP-Event eingeladen. Aus Angst sagte sie jedoch kurz vor Beginn ab.

Berlin – Anne Wünsche (31) hält ihre 1,1 Millionen Follower stets über alle wichtigen Ereignisse in ihrem Leben auf dem Laufenden. Egal ob Schwangerschaft, Umzug oder Job — die Fans der ehemaligen „Berlin — Tag und Nacht“-Darstellerin erfahren immer, was gerade in ihrem Leben abgeht. Auch an schlechten Tagen macht Anne dabei keine Ausnahme. Zuletzt offenbarte sie ihren Fans in einer Instagram-Story sogar, weshalb sie ein wichtiges Promi-Event in letzter Minute absagte. Und der Grund dafür dürfte vielen Menschen bekannt vorkommen.

Zunächst war die Freude groß, als Anne Wünsche zu einem VIP-Event gleich bei ihr um die Ecke eingeladen wurde. Die Umstände schienen perfekt: Kein weiter Weg und ein easy Auftritt zusammen mit anderen TV- und Internet-Stars. Doch schon kurz nach dem Upload der ersten Instagram-Story folgte eine weitere. Und die beinhaltete eine etwas traurigere Nachricht. Denn Anne konnte sich schlussendlich einfach nicht dazu durchringen, die Veranstaltung zu besuchen. Grund dafür sei ihr derzeit zu geringes Selbstbewusstsein.

Anne Wünsche bleibt aus „Angst vor Ablehnung“ lieber zu Hause

„Und da sind sie wieder, die Angst vor Ablehnung und das Minderwertigkeitsgefühl“, schreibt Anne Wünsche auf Social Media über die Absage an das Promi-Event. In letzter Minute habe sie sich doch noch dazu entschlossen, die Veranstaltung direkt bei ihr um die Ecke nicht zu besuchen. Der Anblick ihrer schick zurecht gemachten Kollegen habe bei der TV-Darstellerin große Unsicherheit ausgelöst.

An den beschriebenen Problemen leidet Anne Wünsche allerdings nicht nur, wenn sie an der Seite anderer Prominenter eine Bühne betreten muss. Wie sie auf Instagram weiter verrät, sei ihr mangelndes Selbstbewusstsein generell eine große Hürde in ihrem Leben. „Das ist auch der Grund, warum an manchen Tagen superwenig von mir kommt oder stundenlang nichts gepostet wird“, gibt sie im Gespräch mit ihren Followern preis. Je nach Tagesform komme sie damit besser oder schlechter zurecht.