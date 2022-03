„Bin erst in der 23. Woche“: Anne Wünsche gibt Schwangerschaftsupdate und teilt Ultraschallbilder

Die Ungeduld ist ihr anzumerken: Anne Wünsche träumt bereits von dem Moment, in dem sie ihren kleinen Sohn auf der Welt begrüßen kann.

Ihr Babybauch wird immer runder! Im Oktober gab Anne Wünsche (30) bekannt, dass sie wieder schwanger ist. Es ist bereits das dritte Kind der Youtuberin. Aus früheren Beziehungen hat sie außerdem die beiden Töchter Miley und Juna. Umso größer ist die Vorfreude der Influencerin, dass sie dieses Mal einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßen darf.

Vater des Babys ist ihr Freund Karim El Kammouchi (33). Auf Instagram postet Anne fleißig Updates zu ihrer Schwangerschaft und beglückt ihre Fans nun mit einem freizügigen Foto, auf dem sie in knappen Dessous vor dem Spiegel posiert. Ihre Hände legt die künftige Dreifach-Mama liebevoll auf ihren gewölbten Bauch.

Dazu schrieb sie: „Ich kann es kaum noch abwarten, bis du endlich bei uns bist… und dabei muss ich noch soooo geduldig sein. Morgen bin ich erst in der 23. Woche und habe somit noch 17 Wochen vor mir.“ Obwohl Anne ihre Schwangerschaft also genießt, sehnt sie sich zugleich nach dem Moment, in dem sie ihren kleinen Schatz endlich in den Armen halten kann. Ein Wunsch, den jede Mama sicherlich verstehen kann.

Anne Wünsche freut sich auf „kleinen Mini-Karim“

Dem Post fügte Anne Wünsche außerdem Ultraschallaufnahmen bei. Darauf können Fans die ersten Bewegungen ihres ungeborenen Babys bewundern. Für die Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin steht jedenfalls fest: „Ich finde, du siehst deinem Papa jetzt schon sehr ähnlich. Ein kleiner Mini-Karim.“ Derzeit sei ihr Baby um die 26 bis 27 Zentimeter groß und wiege 430 Gramm.

Unter den Fans entbrannte daraufhin eine Diskussion, wem das Baby nun tatsächlich ähnlicher sieht. „Ich finde die Schnute ist total Juna“, kommentierte ein Follower. Ein anderer stimmte dagegen Anne zu: „Ja, krass! Er sieht wirklich aus wie Karim.“ Allerdings gab es auch kritische Stimmen, die der Laiendarstellerin vorwarfen, mit dem Teilen der Ultraschallbilder die Privatsphäre ihrer Familie zu verletzen. „Noch nicht mal auf der Welt und schon im Netz… das wird er dir hoffentlich später ganz doll danken“, äußerte sich ein verärgerter User.