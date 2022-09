„Social Media ist so fake“: Anne Wünsche teilt gegen andere Influencer aus

Anne Wünsche beschwert sich im Netz. © Instagram/Anne Wünsche

Das kann Anne Wünsche gar nicht ab! Die Laiendarstellerin übt heftige Kritik an Influencer-Kollegen, die sich auf der Geburtstagsparty von Twenty4Tim daneben benahmen.

Anne Wünsche (31) ist eine der bekanntesten deutschen Influencer. Auf Instagram hat sie über eine Million Follower, auf Youtube sind es rund 591.000 Abonnenten. Allerdings scheint die Laiendarstellerin nicht mit allen Netz-Kollegen klarzukommen. In ihrer Story macht Anne nun ihrem Ärger über andere Influencer Luft, die sich ihrer Meinung nach völlig daneben benommen haben. Doch was war eigentlich passiert? Anne war als Geburtstagsgast auf der Party von Twenty4Tim, der 22 Jahre alt wurde. Die beiden Stars sind gut befreundet und für die dreifache Mutter war es daher gar keine Frage, dass sie zu der Feier kam.

Auch viele weitere Influencer wie Fitness-Bloggerin Sophia Thiel (27), Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) und Ex-Bachelorette Gerda Lewis (29) waren zu der Party geladen. Das Verhalten mancher Kollegen konnte Anne Wünsche allerdings gar nicht ab. „Ich muss mal was loswerden, was mich so hardcore aufregt“, ließ sie Dampf ab. „Die Hälfte der Menschen, die hier waren, sind wieder gegangen.“ Viele Gäste seien nur aus Image-Gründen zu der Feier gekommen. „Sie machen mit Tim ein Selfie und verschwinden dann wieder“, ärgerte sich Anne.

Anne Wünsche hat die Nase voll von Selbstdarstellern

Anstatt mit dem Geburtstagskind zu feiern, seien die Gäste nur daran interessiert gewesen, sich selbst im Netz gut darzustellen. „Das meine ich mit Social Media ist so fake!“, regte sich die ehemalige „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin auf. Zum Beweis filmte Anne eine nur teilweise gefüllte Halle. Sie selbst wollte sich die Laune aber nicht dadurch verderben lassen. „Nichtsdestotrotz war es ein geiler Abend, ich hatte Spaß“, betonte die Schauspielerin.

Immerhin in Anne hat Twenty4Tim also eine Freundin, auf die er sich verlassen kann. Kürzlich stand die Influencerin sogar für ein Musikvideo ihres Kumpels vor der Kamera. „Ich war so aufgeregt, dass ich einfach nur geschwitzt habe. Es hat aber wirklich mega Spaß gemacht“, schwärmte sie über den besonderen Tag an der Seite des Youtube-Stars.