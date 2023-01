„Ich liebe dich, Arschloch“: Anne Wünsche teilt Knutschbild mit ihrem Karim

Anne Wünsche postet in den sozialen Netzwerken gerne Schnappschüsse aus ihrem Privatleben. Zuletzt veröffentlichte sie ein süßes Foto mit ihrem Liebsten.

Berlin – Anne Wünsche (31) ist nicht schüchtern, wenn es um die sozialen Netzwerke geht. Die einstige „Berlin — Tag und Nacht“-Darstellerin hat kein Problem damit, auch Fotos aus ihrem Leben als dreifache Mutter auf Instagram und Co. zu veröffentlichen. Zuletzt legte sich Anne außerdem einen eigenen OnlyFans-Account an, wo sie ihre größten Fans regelmäßig mit heißen Schnappschüssen versorgt. Ihr Freund Karim El Kammouchi (34) ist derweil nur selten in ihren Social-Media-Posts zu finden. Das änderte sich jetzt allerdings!

Auf Instagram teilte Anne Wünsche am gestrigen Montag (30. Januar) ein süßes Knutschbild mit ihrem Karim. Auf dem Foto ist das Paar in einem futuristisch anmutenden Tunnel zu sehen, der mit schwarzen Kacheln ausgelegt und mit bunten LED-Röhren beleuchtet ist. Karim sitzt auf der Aufnahme lässig gegen die Wand gelehnt auf dem Boden, während Anne auf allen Vieren vor ihm kniet und ihm einen liebevollen Kuss auf den Mund gibt. Offenbar scheinen die beiden noch immer überglücklich zusammen zu sein!

Anne Wünsche lässt in ihrem süßen Knutsch-Post ironische Töne anklingen

„Ich liebe dich, Arschloch“, lautet die wohl ziemlich ironisch gemeinte Liebeserklärung an ihren Karim, mit der Anne Wünsche den Knutsch-Beitrag auf Instagram versehen hat. Komplettiert wird das Posting mit einem schwarzen Herz-Emoji — doch was es wohl mit der Wortwahl auf sich hat? Möglicherweise will die Influencerin damit einfach ausdrücken, dass jedes Paar mal streitet oder genervt voneinander ist. An ihrer Liebe zueinander zweifeln Anne und Karim deshalb allerdings nicht.

In der Kommentarspalte spekulieren die Follower der Instagram-Beauty derweil angestrengt über den tatsächlichen Beziehungsstatus ihres Idols. Immerhin ist Karim El Kammouchi nur äußerst selten in den täglichen Postings seiner Freundin zu sehen. Letztendlich hat Anne Wünsche mit ihrem Foto jedoch ein klares Zeichen gesetzt: Sie ist glücklich mit ihrem Liebsten und Social-Media-Content spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.