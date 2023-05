Anne Wünsche verkauft die gemalten Bilder ihrer Tochter (9)

Anne Wünsche teilt stolz die talentierten Werke ihrer Tochter auf Instagram und plant, sie in ihrem neuen Café zum Verkauf anzubieten.

Berlin - Anne Wünsche (31) ist in aller Munde, da sie in wenigen Wochen ihr neues Café in Berlin eröffnen wird. Eine Besonderheit: Dort sollen auch die Bilder ihrer talentierten neunjährigen Tochter Miley zum Verkauf angeboten werden. Die stolze Mutter teilte bereits die Zeichnungen auf Instagram.

Die Influencer befindet sich derzeit in den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung ihres neuen „Glitzer Café“. In nur zwei Wochen wird es seine Pforten öffnen. Passend dazu hat die dreifache Mutter eine weitere Möglichkeit gefunden, ihr bereits gut gefülltes Bankkonto weiter aufzubessern: Nachdem sie erst kürzlich offenbarte, dass sie monatlich fünf- bis sechsstellige Beträge mit OnlyFans verdient, möchte sie nun die selbst gemalten Bilder ihrer Tochter Miley (9) verkaufen.

Anne Wünsche bietet gemalte Bilder ihrer Tochter zum Verkauf an

Die 31-jährige teilte in einer ihrer letzten Instagram-Storys ihre Entscheidung mit: „Ich habe mich dazu entschieden, einige ihrer Leinwandbilder in meinem Café aufzuhängen und zum Kauf anzubieten. Sie werden einen Ehrenplatz erhalten, wo sie von jedem bewundert werden können.“

Anne Wünsche ist beeindruckt von den Zeichnungen ihrer Tochter Miley. Diese will die Influencerin demnächst in ihrem Café verkaufen © Instagram / anna_wuensche & Instagram / anna_wuensche

Die erfolgreiche Influencerin, die auf Instagram über 1,1 Millionen Follower zählt, hat bereits konkrete Pläne für die Einnahmen aus dem Verkauf der Bilder: „Einen Teil des Geldes werden wir spenden - sie wird entscheiden, wohin - und einen Teil werden wir auf ihr Sparkonto legen.“

Anne Wünsche hat mit ihrem neuen Vorhaben erneut die Aufmerksamkeit auf sich gezogen - eine gute Strategie, bevor ihr Café in Berlin eröffnet wird. Besucher können dort also auch die Bilder ihrer Tochter bewundern, während sie bunte Getränke genießen. Verwendete Quellen: Instagram / anna_wuensche