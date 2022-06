Eingeschränkter Alltag

Anne Wünsches Babybauch ist so groß, dass die Influencerin sich nicht mehr rasieren kann

Sie ist verzweifelt: Anne Wünsche verriet, dass sie sich wegen ihrer wachsenden Babykugel nicht mehr rasieren kann. Der Babybauch schränkt den Star mittlerweile stark ein.

Berlin – Eingeschränkter Alltag wegen ihrem Babybauch: Anne Wünsche (30) erwartet derzeit ihr erstes gemeinsames Baby mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33), wobei sich die werdenden Eltern auf die Geburt eines Sohnes freuen. Die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Prominente hat bereits zwei Töchter, die sie mit in die Beziehung bringt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt, weshalb die Babykugel des Stars immer größer wird und sie im Alltag einschränkt.



Im Rahmen einer ihrer Instagram-Stories teilte die TV-Persönlichkeit ihren Followern jetzt mit, dass sie wegen ihres wachsenden Babybauchs mittlerweile sogar Schwierigkeiten beim Rasieren hätte. In Bezug auf ihr Problem bei der Enthaarung verriet die YouTuberin, dass das Rasieren einfach nicht so funktionieren würde, wie sie sich das vorstellen würde. Über ihren letzten Versuch, sich zu Rasieren, erzählte sie: „Ich habe wieder versucht, mich zu rasieren. Ihr kennt das Phänomen, wenn Schwangere es versuchen: Man sieht einfach gar nichts.“ Dabei könne sie nicht einmal mehr im Spiegel erkennen, wo sie den Rasierer ansetzen muss: „Man hat keine Chance mehr. Der Bauch ist einfach komplett im Weg und man rasiert sich blind“, fügte die werdende Mama genervt hinzu.

Anne Wünsche verzweifelt: Sie kann sich nicht mehr rasieren

Die Reality-Show-Teilnehmerin erklärte zudem, dass sie aktuell nicht nur Probleme mit dem Rasieren habe, sondern auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchmachen würde. Sie enthüllte die Gründe dafür, warum sie derzeit nicht glücklich sei. „Ich hänge irgendwie in so einer Phase fest, wo mich alles belastet und ich an meine Grenzen stoße. [...] Ich schwanke zwischen Heulkrampf, Emotionslosigkeit, genervt sein und ‚Komm, rauf dich auf!“, enthüllte die blonde Schönheit. Wir finden es bewundernswert, dass die Influencerin mit ihren Emotionen so offen umgeht!