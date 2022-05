„Taten schon weh“: Anne Wünsche hat acht Wochen vor Geburtstermin schon Wehen

Anne Wünsche hat acht Wochen vor Geburtstermin schon Wehen © Instagram/Anne Wünsche

Verfrühte Schmerzen: Anne Wünsche verrät, dass sie Wehenschmerzen schon acht Wochen vor dem Geburtstermin hat. Der Sohn der Mama soll im Juli auf die Welt kommen.

Berlin - Anne Wünsche (30) teilt ihren Fans auf Instagram mit, dass sie Wehen habe und das schon acht Wochen vor ihrem Geburtstermin. Bei einem Restaurantbesuch habe der ehemalige „Berlin - Tag & Nacht“-Star im regelmäßigen Abstand über eineinhalb Stunden Wehen gespürt. Auf Instagram teilte sie ihren Fans mit, dass sie richtige Wehen „also so richtig schon mit hartem Bauch“ beim Essen plötzlich spürte. Sie ließ ihre Follower wissen: „Ufff… die taten schon weh. Muss ich ganz ehrlich gestehen.“

Für Anne ist es nicht ihre erste Geburt. Jedoch scheinen ihre zwei anderen Schwangerschaften anders abgelaufen zu sein: „Ich hab‘ die Übungswehen oder Senkwehen oder was auch immer das ist, nicht so krass in Erinnerung. Ich wusste, dass ich sie gemerkt hab‘, aber nicht so, dass ich dann nichts essen konnte.“ Auch grübelt die Influencerin mit ihren Fans und teilt ihnen mit, dass sie glaubt, dass ihr Baby früher auf die Welt kommt als ausgerechnet. Statt in acht Wochen ist sie sich sicher, dass ihr Kind schon in fünf Wochen das Licht der Welt erblicken wird.

Anne Wünsche verrät schon den Namen ihres ungeborenen Kindes

Anne erwartet ihr drittes Kind mit ihrem derzeitigen Lebensgefährten Karim El Kammouchi (33). Der Synchronsprecher und die Schauspielerin haben sowohl das Geschlecht als auch die beiden Namen des ungeborenen Babys bereits verraten. Ihre beiden Töchter bekommen ein Brüderchen! Der kleine Junge Sávio Elio soll am 6. Juli zur Welt kommen.