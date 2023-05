Anne Wünsche wollte Vater ihres Sohnes nach dem ersten Mal abservieren

Teilen

Anne Wünsche wollte Karim nach der ersten Nacht eigentlich abservieren © Instagram: anne_wuensche

„Er fand mich nicht so berauschend und ich ihn auch nicht“: Anne Wünsche und Karim wollten eigentlich nach einer gemeinsamen Nacht wieder getrennte Weg gehen.

Berlin –Dass Anne Wünsche (31) und Karim El Kammouchi (34) sich über einen Links-Swipe kennengelernt haben, ist nie ein Geheimnis gewesen, aber dass es beinahe nur bei einer schnellen Tinder-Romanze geblieben wäre, weil es zwischen den zweien einfach nicht gefunkt hat, verriet die dreifache Mutter bislang noch nicht.

Anlässlich ihres vierten Jahrestages packt die Influencerin nun aber die ganze Geschichte aus und erzählt ihren Fans, dass sie den Vater ihres Sohnes nach dem ersten Treffen eigentlich wieder in die Wüste schicken wollte. „Er fand mich nicht so berauschend und ich ihn irgendwie auch nicht“, erklärt die 31-Jährige ihren Followern, verrät aber weiter: „In dem Moment dachte ich: Das passt nicht. Aber für eine Nacht nehmen wir ihn doch mit“.

Als Anne und Karim bei Tinder matchten, war die damals zweifache Mutter nicht sonderlich von den Socken, verabredete sich aber dennoch mit dem potentiellen Liebhaber. Das Date hätte die 31-Jährige dann auch noch beinahe verschwitzt und wollte sogar alles abblasen – gleiche Gedanken machte sich Karim dieser Zeit. „Eigentlich wollten wir beide absagen“, gibt Wünsche zu.

„Ohne diese Entscheidung hätten wir uns nie wieder gesehen“: Anne ließ ihre Tinder-Romanze über Nacht bleiben

Aber Karim stand zum vereinbarten Date ein bisschen angeschwipst bei Anne, die damals noch auf dem Dorf wohnte, vor der Tür. Und auch da war den beiden klar: Liebe auf den ersten Blick ist das wohl auch nicht! Ganz im Gegenteil: „Mein erster Gedanke war: ‚Oh mein Gott, hat der kleine Augen.‘ Und dann war er auch so unsympathisch und meinte: ‚Ich lass‘ meine Schuhe an, ich ziehe sie nicht aus‘“, erinnert sich die Influencerin.

Dazu brachte Anne ihren Besuch aber hoffentlich noch, denn die zwei verbrachten schließlich die Nacht zusammen. Eine einmalige Liebschaft, wie Anne damals noch dachte, denn „es hat einfach von vorne bis hinten nicht gepasst. Weder für ihn, noch für mich“, so die Ex-„Berlin Tag & Nacht“-Darstellerin weiter. Aber es sollte anders kommen – Karim blieb die ganze Nacht, denn es war die Nacht zum 1. Mai und der heute 34-Jährige wollte wegen möglicher Ausschreitungen ungern zurück in die Berliner Stadt fahren. Somit bot Anne ihrem Besuch an, bei ihr zu übernachten und das änderte alles: „Das war dann das, wo bei uns beiden dann doch mehr entstanden ist. Ohne diese Entscheidung hätten wir uns nie wieder gesehen“.