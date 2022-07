Vier Tage nach der Geburt: Anne Wünsche zeigt ihren After-Baby-Body

Anne Wünsche gibt ein ehrliches Update nach der Entbindung ihres Sohns © Instagram/Anne Wünsche

Kurz nach der Geburt ihres Sohnes: Anne Wünsche zeigt ihren Followern ihren After-Baby-Body. Die Influencerin gewöhnt sich derzeit an ihren neuen Familienalltag.

Berlin – Nur vier Tage nach der Geburt ihres Sohnes: Anne Wünsche (30) ließ ihre Follower an einem Update zu ihrem After-Baby-Body teilhaben. Die einstige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin hatte am Freitag (1. Juli) mit ihrem Sohn Sávio Elio ihr drittes Baby auf der Welt begrüßt. Die Influencerin zieht bereits ihre beiden Töchter Miley und Juna groß.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram veröffentlichte die TV-Persönlichkeit jetzt ein Spiegel-Selfie von ihrem After-Baby-Body in ihren Stories, wobei insbesondere ihr Bauch nach der Entbindung ihres Babys zu sehen ist. Die blonde Schönheit verkündete im Rahmen ihres Body-Updates, dass sie nach der Entbindung absolut kein Problem mit ihrer Körpermitte habe. Schwierigkeiten bereite es ihr aktuell jedoch, passende Kleidung für sich zu finden. Die Berlinerin gab offen zu: „Mir geht es nicht um den Bauch, der ist mir so was von Latte. Man sieht ja, dass ich gerade erst entbunden habe. Mir passt einfach nichts.“

Die Influencerin gab zudem ehrlich zu, dass sie sich an ihren neuen Familienalltag mit drei Kindern erst einmal gewöhnen müsse. Dabei sei es vor allem der Schlafmangel, der ihr aktuell bereits mächtig zu schaffen mache. „Jetzt spüre ich die schlaflosen Nächte. Ich bin echt am Arsch”, verkündete die stolze Mama.