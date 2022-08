Anne Wünsche zieht nach Entbindung „Vaginal-Straffung in Erwägung“

Anne Wünsche zeigt sich im Netz ganz unverblümt © Instagram/Anne Wünsche

Anne Wünsche ist vor kurzem zum dritten Mal Mutter geworden. Um wieder mit ihrem Körper zufrieden zu sein, erwägt die Influencerin jetzt einen Eingriff in ihrem Intimbereich.

Berlin – Viele Mythen ranken sich um den Sex nach der Geburt. Von Schmerzen ist die Rede, außerdem soll sich die Vagina bei einigen Frauen nach der Entbindung verändert haben. Gottseidank können werdende Mütter und Frauen mit Kinderwunsch sich in Zeiten von Social Media an ihre Instagram-Idole wenden, um endlich Antworten auf ihre brennenden Fragen zu erhalten. Anne Wünsche (30) ist eine dieser Influencerinnen, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Mit ihren Followern thematisierte die ehemalige „Berlin — Tag & Nacht“-Darstellerin zuletzt auch ihre Erfahrungen mit Sex nach der Geburt.

In einer Fragerunde auf Instagram wollte eine Userin von Anne wissen, wie sich das Verhältnis zu ihrer Vulva verändert hat, seit sie Mutter geworden ist. „Ehrliche Antwort“, schreibt der TV-Star in seiner Story dazu, „ich habe tierische Angst vor ‚Bockwurst in den Flur werfen‘ und ich würde auch eine Vaginal-Straffung in Erwägung ziehen.“ Damit spricht Anne aus, was sicherlich viele Frauen denken, aber aufgrund der Stigmatisierung von Schönheitsoperationen nicht zu sagen wagen.

Anne Wünsche spricht mit ihren Instagram-Followern offen über das Thema Sex

Nach der Geburt des Kindes fällt es zahlreichen Frauen schwer, sich wieder auf Sex mit dem Partner einzulassen. Durch die Schwangerschaft hat der Körper sich verändert und bei der Geburt kann es zu Verletzungen im Intimbereich kommen, deren Heilung oftmals einige Wochen oder Monate andauert. Um werdenden Müttern die Angst zu nehmen, stellte sich Anne Wünsche deshalb den sehr persönlichen Fragen ihrer Netz-Community.

Eine weitere Instagram-Nutzerin wollte von der ehemaligen TV-Darstellerin wissen, ob der Sex nach der Entbindung anders sei. Und Annes Antwort dazu fällt kurz aus: „Die ersten Male ja…definitiv!“ Außerdem sind ihre Follower daran interessiert zu wissen, wie lange die Dreifach-Mama nach den Schwangerschaften mit dem Sex wartete. „Drei bis vier Wochen“, verriet sie dazu. Um ihren Fans klarzumachen, dass es sich dabei jedoch um persönliche Erfahrungen handelt, die bei jeder Frau anders aussehen können, ließ Anne ihre Follower außerdem an einer Umfrage teilnehmen.