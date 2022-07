„Will wieder dazugehören“: Anne Wünsche kämpft mit ihren Schwangerschaftspfunden

Anne Wünsche ist mit ihrer Figur unzufrieden © Instagram/Anne Wünsche

Sie will wieder in ihre alten Outfits reinpassen: Anne Wünsche verriet, dass sie derzeit mit ihren Schwangerschaftspfunden zu kämpfen hat.

Berlin – Sie gibt ein After-Baby-Body-Update: Anne Wünsche (30) verriet gegenüber ihren Followern, dass sie aktuell mit ihren Schwangerschaftspfunden zu kämpfen habe. Die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin begrüßte vor vier Wochen ihren Sohn Sávio Elio auf der Welt und sprach jetzt darüber, dass ihre alten Outfits ihr alle zu klein seien.



Im Rahmen ihrer Instagram-Stories ließ die frischgebackene Mama ihre Fans daran teilhaben, wie sie alle Kleidungsstücke, die ihr momentan zu klein sind, zurück in den Schrank einräumt. Daraufhin gab die blonde Schönheit offen zu, dass es wegen ihres After-Baby-Bodys insbesondere jetzt im Sommer nicht einfach sei, die sommerlichen Outfits von anderen zu sehen und selbst nicht mehr in die alten Outfits von vor der Schwangerschaft reinzupassen.

Die Reality-TV-Bekanntheit erzählte: „Aber genau jetzt im Sommer, wo alle halt bauchfrei rumlaufen und alles. Man will halt einfach wieder dazugehören.“ Sie fügte hinzu: „Jetzt will man halt wieder in die alten Sachen reinpassen. In die ganzen alten, coolen, schicken, heißen Sachen. Und es geht natürlich nicht.“

Die stolze Mutter von drei Kindern erzählte auch, dass ihr bewusst sei, dass die Schwangerschaftspfunde nach der Schwangerschaft etwas ganz Normales seien. „Und auch ich stehe jedes Mal vorm Spiegel und sage: Anne, es ist normal. Es ist normal. Aber wie gesagt, man hat einfach Schwierigkeiten, etwas zu finden, wo man sich halt einfach wohlfühlt“, verkündete sie.

Trotzdem habe sie derzeit mit ihrem After-Baby-Body zu kämpfen. Die Influencerin enthüllte: „Aber sind wir doch mal ehrlich, auch ich habe übelst damit zu kämpfen, dass alles gerade so aussieht, wie es aussieht. […] Trotzdem habe ich manchmal Schwierigkeiten, wenn ich ins Spiegelbild gucke.“