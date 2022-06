Annemarie Carpendale: Fans finden sie „zauberhaft“

Annemarie Carpendale.jpg © Eventpress Golejewski via IMAGO

München - Die beliebte Taff-Moderatorin des Privatsenders ProSieben begeistert ihre Fans immer wieder mit tollen Eindrücken aus ihrem Leben. Dazu bespielt sie regelmäßig ihrem Instagram-Account mit Bildern, Reels und Videos und nimmt sie mit in ihren Alltag. Jetzt zeigt sie Bilder vom Set des Vorabendprogramm. Sie trägt ein kurzes grünes Sommerkleid und lacht mit einem breiten Lächeln in die Camera. Mit dem Kommentar „Beachwaves mitgenommen“ spielt sie darauf an, dass sie das Wochenende am See verbracht hat, was sie ihren Fans auch gezeigt hat.

Die Moderatorin weiß sich in Szene zu setzen

Immer wieder zeigt sich die Fernsehbekanntheit in tollen Outfits und an außergewöhnlichen Orten, die gut bei ihrem Fans ankommen. Nicht nur das „wunderschöne Kleid“ wird gelobt. Auch Annemarie selbst bekommt eine ordentliche Ladung Selbstbewusstsein von ihren Followern zugespielt. Sie loben die „Traumfrau“ und ihre „mega schönen Bilder“. Kein Wunder, dass die Fans vom Content auf dem Account nicht genug bekommen können!