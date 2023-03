Darum zeigt sich Annemarie Carpendale ohne Hosen im TV

„Richtig schick“

Annemarie Carpendale begeistert im TV und via Social Media stets mit den angesagtesten Looks. Bei ihrem neuesten Outfit ließ die Moderatorin aber die Hose weg.

München – Annemarie Carpendale (45) ist eine der beliebtesten TV-Moderatorinnen und begeistert in Formaten wie „taff“ oder „red!“ (ProSieben) nicht zuletzt mit ihren trendigen Styles. Bevor die 45-Jährige aber vor die Kamera tritt und durch die jeweiligen Shows führt, gibt Annemarie bereits Einblicke in ihren aktuellen Look auf ihrem Instagram-Profil. Natürlich ist vor der Frau von Wayne Carpendale (45) kein Trend sicher und sexy kann Annemarie auch. Kürzlich begeisterte die Moderatorin mit einem Crop-Top, das frech ihre Brust heraus blitzen ließ und nun lässt Carpendale einfach die Hose weg.

Über 630 Tausend Menschen verfolgen das Leben und die Looks von Annemarie Carpendale auf ihrem Instagram-Account. In den Storys gibt es meistens Einblicke aus der Garderobe und der Maske und in ihrem Feed präsentiert die 45-Jährige ihre fertigen Looks, die Zuschauer schließlich auch in der Show bestaunen können. Nun präsentiert die Mutter eines Sohnes sich in der Garderobe ohne Hose. Und das nicht, weil sie noch nicht fertig angezogen ist, sondern weil sie auf den No-Pants-Trend aufspringt. Annemarie trägt ein Crop-Top und eine transparente Netzhose.

Annemarie Carpendale: „Das kann ich nicht bringen“

„Ich habe mich heute besonders dick angezogen“, witzelt Carpendale dazu in ihrer Instagram Story, während sie ihren Fans das Outfit präsentiert. Aber obwohl der Look bei Hollywood-Stars, wie Kendall Jenner (27) oder Haily Bieber (26) und Designern durchaus als alltagstauglich gilt, fühlt Annemarie den freizügigen Look nicht. „Das kann ich nicht bringen“, erklärt die 45-Jährige ihren Abonnenten weiter und entschließt, den Look mit einem langen Blazer und Taillengürtel angezogener zu machen.

In einem Post zeigt die Beauty ihren fertigen Look mit schwarzem Blazer, der knapp über den Po reicht und so den Auftritt nur in Unterhose im TV verhindert. „I feel disco“, schreibt Carpendale zu dem Outfit aus dem „red!“-Studio. Fans sind wieder einmal begeistert von Annemaries Look, finden aber, dass sie den Blazer nicht gebraucht hätte. „So sexy unsere strahlende Annemarie wieder. Hättest aber auch das erste Outfit aus der Story tragen können“, spricht ein User der Moderatorin zu. In der Kommentarspalte überschlagen sich die Komplimente. „Die Frau mit den schönsten Beinen der Welt“, heißt es so von einem Nutzer und ein weiterer schreibt: „Richtig schick sieht das aus“.

