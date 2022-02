Annemarie Carpendale weckt Frühlingsgefühle bei ihren Fans

Annemarie Carpendale © ProSieben/Walter Wehner

Die TV-Moderation weckt durch ihr Outfit aber auch durch ihre positive Art Frühlingsgefühle auf Social Media.

München - Annemarie Carpendale ist aus Deutschlands TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Dei 44-jährige führt das Publikum durch zahlreiche Formate von ProSieben. Aus der Sendung taff ist sie nicht mehr wegzudenken. Genau aus diesem Studio setzt sie auch ihren tollen Frühlingspost ab. Sie posiert in einem schönen grünen Pullover, einem Midi-Jeansrock und den farblich passenden grünen Schuhen.

A little bit of spring in feb?

Genaus diese Frage stellt sie passend zu den angekündigten 12 Grad morgen in München. Die Fans sind begeistert und loben das Outfit der Fernsehpersönlichkeit. „Du kannst einfach alles anziehen“ und „Wunderschön wie immer liebe Anne“ ist unter ihrem Bild zu lesen. Auch mit begeisterten Emojis können sich die Fans nicht zurückhalten. Sie schicken Herzen und Flammensymbole an Annemarie Carpendale.