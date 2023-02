Seltenes Foto: Annemarie Carpendale zeigt Gesicht von Sohn Mads

Annemarie Carpendale und Ehemann Wayne zeigen ihren Nachwuchs auf Social Media eigentlich nur von hinten. Jetzt machte das Paar für einen Urlaubsschnappschuss eine seltene Ausnahme. (Fotomontage) © Instagram/Annemarie Carpendale

Annemarie Carpendale und Ehemann Wayne zeigen ihren Nachwuchs auf Social Media eigentlich nur von hinten. Jetzt machte das Paar für einen Urlaubsschnappschuss eine seltene Ausnahme.

Australien – Schon seit längerer Zeit entbrennen in den sozialen Netzwerken immer wieder Diskussionen über die Rechte am eigenen Bild im Falle von kleinen Kindern. Während einige Promis wie beispielsweise Kim Kardashian (42) ihren Nachwuchs uneingeschränkt auf Social Media zeigen, stellen andere Stars sicher, dass ihre Kinder gar nicht oder nur von hinten auf den veröffentlichten Fotos zu sehen sind. Andere wiederum bedecken die Gesichter der Kids mit Emojis, damit diese nicht erkennbar im Netz zu finden sind. Welcher der richtige Weg ist und auf welche Weise möglicherweise die Rechte der abgebildeten Kinder verletzt werden, sorgt im Netz immer wieder für hitzige Streits zwischen Usern.

Annemarie Carpendale (45) und ihr Ehemann Wayne Carpendale (45) sind eigentlich Vertreter der No-Foto-Bewegung. Ihr gemeinsamer Sohn Mads ist in den Social-Media-Beiträgen des Paares zwar zu sehen, allerdings nie von vorne. Jetzt hat sich das jedoch geändert. Auf einem neuen Urlaubsfoto der beiden TV-Stars, das Annemarie auf ihrem offiziellen Instagram-Account geteilt hat, ist das Gesicht des Jungen mehr oder weniger deutlich zu erkennen. Ob die TV-Moderatorin und der Schauspieler jetzt eine andere Richtung einschlagen?

Annemarie Carpendale will die Privatsphäre ihres Kindes bewahren

„Family hike“, betitelte Annemarie Carpendale die Fotoreihe auf Instagram, in der sie an der Seite ihres Ehemannes Wayne Carpendale und dem gemeinsamen Sohn Mads bei einem Wanderausflug am Strand zu sehen ist. Erst vor kurzem ließ die kleine Familie das winterliche Deutschland hinter sich, um am anderen Ende der Welt in Australien ordentlich Sonne zu tanken. Auf der ersten Aufnahme lächelt das Ehepaar glücklich in die Kamera, während der kleine Mads halb hinter seiner Mutter versteckt Richtung Linse blickt.

Zwar ist die Aufnahme eine absolute Seltenheit im Hause Carpendale, da der Kleine bisher noch nie so gut in einem Beitrag zu sehen war, trotzdem ist das Foto keine Direktaufnahme vom Gesicht des Jungen. Auch zukünftig setzen Annemarie und Wayne Carpendale also offenbar darauf, die Privatsphäre ihres Nachwuchses mit allen Mitteln zu schützen.