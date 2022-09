„Dachten, der macht unser Kind kaputt“: Annemarie Eilfeld mit Baby beim Osteopathen

Beim Osteopathen-Besuch mussten Annemarie Eilfeld und ihr Partner Tim Sandt tapfer sein: Der Mediziner habe bei ihrem Baby alles „knacken“ lassen.

Ende August wurde Annemarie Eilfeld (32) zum ersten Mal Mutter. Seitdem dreht sich im Leben der ehemaligen DSDS-Kandidatin alles um ihren kleinen Sohn Elian, den sie mit ihrem Verlobten Tim Sandt großzieht. Allerdings ist der Mama-Alltag gar nicht immer so einfach. Das musste die Schlagersängerin nun am eigenen Leib erfahren. „Unsere Hebamme hat uns nämlich ans Herz gelegt, mal zum Osteopathen zu gehen, weil sie nämlich vermutet hat, dass Elian eine Blockade haben könnte“, erzählt Annemarie ihren Instagram-Followern.

Beim Stillen und Hinlegen sei es schwer gewesen, die richtige Position für ihren Sohn zu finden. Statt sich zu entspannen, habe sich Elian verkrampft und steif gemacht. „Alles jetzt nicht weltbewegend schlimm, aber man hatte trotzdem das Gefühl, der Kleine fühlt sich da auf irgendeine Art und Weise unwohl“, berichtet die Musikerin.

Annemarie Eilfeld: „Das hat so geknackt“

Die frisch gebackenen Eltern entschlossen sich daraufhin, den Rat ihrer Hebamme zu befolgen. Ein Osteopath in Leipzig sollte die Beschwerden lindern. Bei dem Termin mussten Annemarie und Tim allerdings ganz tapfer sein. Denn für zartbesaitete Gemüter war die Behandlung nichts. „Das hat so geknackt ein paar Mal und Tim und ich standen daneben und dachten so, oh Gott, der macht unser Kind kaputt“, gesteht die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin.

Insgesamt war der Besuch beim Osteopathen aber ein voller Erfolg: Dem kleinen Elian geht es nun viel besser. „Jedenfalls fühlt er sich jetzt pudelwohl und es fühlt sich auch wirklich alles viel beweglicher und weicher an, wenn man ihn auf den Arm nimmt“, freut sich die Neu-Mama. „Es ist nicht mehr so verkrampft und das ist wirklich schön zu sehen.“ Deshalb würde Annemarie die Behandlung auch jedem weiterempfehlen. Es sei zwar „total krass“, aber insgesamt eine „ganz tolle Erfahrung“ gewesen. Osteopathie ist eine ganzheitliche Methode, die sich als Ergänzung zur Schulmedizin versteht. Gerade bei Babys kann sie sehr wirksam sein.