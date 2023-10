Grund zur Sorge? Annemarie Eilfeld nimmt sich mit mysteriösen Worten eine Auszeit

Annemarie Eilfeld will sich für eine Weile nicht auf Social Media melden. Die Ankündigung der Sängerin wirkt beunruhigend.

Dessau – Was ist mit Annemarie Eilfeld (33) los? Die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin schwebte bis vor kurzem eigentlich noch auf Wolke sieben. Denn obwohl ihre Ärzte ihr nur geringe Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft vorausgesagt hatten, brachte die Schlagersängerin im August 2022 einen gesunden Sohn zur Welt. Mit ihrem langjährigen Partner Tim Sandt (33) an ihrer Seite schien das Familienglück für Annemarie Eilfeld perfekt. Jetzt teilte die Ex-„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin ihren Fans jedoch mit, dass sie auf absehbare Zeit aus den sozialen Netzwerken verschwinden werde.

Annemarie Eilfeld kündigt überraschend eine Social-Media-Auszeit an

Unter der Überschrift „Instagram Pause“ erklärt Annemarie Eilfeld ihren Followern, dass sie sich vorerst auf sich selbst konzentrieren müsse. In ihrer Story postete die Musikerin ein Foto, auf dem ihr Fuß auf einer Couch liegend zu sehen ist.

Dazu schrieb die 33-Jährige: „Mir geht es gerade nicht so gut, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ich darüber sprechen möchte. Aber aktuell teile ich mich nur meinen engsten Freunden und Familie mit… denke, ihr habt Verständnis dafür.“ Wie lange ihre Social-Media-Auszeit in etwa andauern könnte, verriet Annemarie nicht.

Seit der Geburt ihres Kindes ist Annemarie Eilfeld vorsichtiger geworden

Auf Instagram war es um Annemarie Eilfeld bereits seit der Geburt ihres Kindes etwas ruhiger geworden. Den Kleinen will der TV-Star unbedingt aus ihren Posts heraus halten, um „kranken Leuten auf Social Media keinen Input [zu] geben“, erklärte die junge Mutter ihre Entscheidung vor einer Weile im Interview mit Bild.

Annemarie zieht sich zurück – und will eine Weile nichts von sich in den sozialen Medien hören lassen. © IMAGO/mix1

Wie die Zeitung dann vor einigen Monaten berichtete, habe Annemarie dennoch viele schreckliche Nachrichten erhalten, darunter sogar Morddrohungen gegen sich und ihre Familie. Die Sängerin erstattete Anzeige, weitere Details zu den Ermittlungen sind nicht bekannt. Ob die Drohnachrichten etwas mit ihrer derzeitigen Verfassung zu tun haben? Gegenüber „Bild“ verriet Annemarie Eilfeld zumindest damals: „Ich habe furchtbare Angst um mein Kind.“

Verwendete Quellen: bild.de, Instagram