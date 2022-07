„Geweint vor Freude und Rührung“: Schlagerstar Annemarie Eilfeld hat sich verlobt

Von: Jonas Erbas

Annemarie Eilfeld im siebten Himmel: Seit fünf Jahren sind die Schlagersängerin und Tim Sandt ein Paar, nun machte der 31-Jährige seiner Angebeteten einen Antrag (Fotomontage) © Monika Skolimowska/Gerald Matzka/dpa

Für Annemarie Eilfeld könnte es derzeit kaum besser laufen: Die Schlagersängerin erwartet mit ihrem langjährigen Partner Tim Sandt schon bald ihr erstes Kind, nun folgten weitere, tolle Neuigkeiten. Ihr Liebster hat ihr endlich die Frage aller Fragen gestellt!

Mallorca - Bereits im Mai schien die Freude bei Annemarie Eilfeld grenzenlos: Stolz verkündete die Schlagersängerin (alle Schlager-News im Überblick) damals, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Tim Sandt ihr erstes Kind erwarte – und das trotz einer Hormonstörung, welche die Chancen auf eine Schwangerschaft eigentlich mindert. Nun ist das kleine Familienglück endgültig perfekt, denn der 31-jährige Unternehmer machte seiner Liebsten im Urlaub einen Antrag.

Nach geglückter Schwangerschaft: Schlagersängerin Annemarie Eilfeld verlobt sich im Mallorca-Urlaub

Trotz des POC-Syndroms wurde Annemarie Eilfeld schwanger – ein Moment, mit dem für die 32-Jährige ein unerfüllter Traum in Erfüllung gegangen war, denn eigentlich war die Schlagersängerin davon ausgegangen, gar nicht fruchtbar zu sein: „Meine Chancen, natürlich schwanger zu werden, standen laut meiner Frauenärzte bei 25 Prozent“, verriet sie Bild im Mai. Das Kinderglück wird nun durch ihre Verlobung komplettiert.

Im Mallorca-Urlaub ließ sich die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin bei einem Babyshooting am Strand ablichten und wurde dort von ihrem Partner Tim Sandt, mit dem sie seit fünf Jahren liiert ist und sogar schon im „Sommerhaus der Stars“ antrat, überrascht: „Wir wollten eigentlich nur Babybauchfotos ganz in Weiß am Strand in den Dünen machen. Doch dann ist Tim plötzlich vor mir auf die Knie gegangen, es war sehr emotional, vor allem überraschend“, so die Sängerin gegenüber Bild.

Annemarie Eilfeld nach Verlobung mit Tim Sandt überglücklich – „Geweint vor Freude und Rührung“

Dass ihr Liebster nun endlich um ihre Hand angehalten hat, löste in Annemarie Eilfeld ganz große Gefühle aus: „Ich habe absolut nicht mit dem Antrag gerechnet und habe sofort geweint vor Freude und Rührung.“ Heiraten wollen die beiden ebenfalls auf Mallorca, immerhin sei der Ort ihre „Kennenlerninsel“, so die Schlagersängerin (die erfolgreichsten Schlagersänger aller Zeiten). Zunächst konzentriere sich das Paar allerdings darauf, „glückliche Eltern“ zu werden – eilig haben es die beiden offenbar nicht!

Verwendete Quellen: Bild, bunte.de